هيفاء وهبي تثير ضجة باللقطات الأولى من "أشباح أوروبا"

نشرت الشركة المنتجة لفيلم "أشباح أوروبا"، عبر "إنستغرام"، اللقطات الأولى من العمل الذي تشارك فيه الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي.

وبدأت الشركة بالترويج للفيلم له قبل عرضه في دور السينما المصرية، بنشر مقطع فيديو ظهرت فيه هيفاء وهبيى شقراء، وهو "لوك" جديد تظهر به لأول مرة في عمل فني.

وأثار اللوك الجديد لهيفاء ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تباينت آراء جمهور الفنانة اللبنانية عن الطلة الجديدة لها.

وعبر المتابعون عن إعجابهم باللقطات الأولى للعمل المنتظر، إذ علق أحدهم قائلا: "أنا هموت وأشوف كواليس الفيشاوي وهيفاء".

وقالت معجبة: "النيولوك الجديد جامد ياريت يفضل كدا على طول"، فيما عبر أخرون عن استيائهم من الطلة الجديدة وقال أحد المعجبين: "هيفاء وهبي وحشة جدا جدا جدا".

وفيلم "أشباح أوروبا" قصة كريم فاروق، وسيناريو وحوار أمين جمال ومحمد أبو السعد وشريف يسري، ومن إخراج محمد حماقي.

وبدأت هيفاء وهبي تصوير فيلم "أشباح أوروبا" في 30 سبتمبر/ أيلول، حسبما كشفت في تصريحات تلفزيونية.