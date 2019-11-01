بالفيديو... ديما قندلفت تكشف جنسية والدتها

وقالت قندلفت في حوار أجري معها ضمن فقرة من برنامج "عرب وود" على شاشة "روتانا سينما"، أن أمها ليست سورية الأصل إنما لبنانية.
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ديما قندلفت ترد على الإنتقادات بسبب تحدثها باللهجة اللبنانية وإهمالها للسورية ترقبوا اللقاء كاملًا الليلة على #عرب_وود @dimakandalaftofficial
جاء ذلك ردا على الانتقادات التي توجه لها بسبب تحدثها باللهجة اللبنانية أحيانا، حيث قالت إن والدتها تحمل الجنسية اللبنانية وإنها حافظت على لهجتها وما زالت تستخدمها في المنزل.
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