بالفيديو... ديما قندلفت تكشف جنسية والدتها

كشفت الفنانة السورية ديمة قندلفت عن جنسية والدتها، مشيرة إلى أنها لبنانية الأصل.

وقالت قندلفت في حوار أجري معها ضمن فقرة من برنامج "عرب وود" على شاشة "روتانا سينما"، أن أمها ليست سورية الأصل إنما لبنانية.

جاء ذلك ردا على الانتقادات التي توجه لها بسبب تحدثها باللهجة اللبنانية أحيانا، حيث قالت إن والدتها تحمل الجنسية اللبنانية وإنها حافظت على لهجتها وما زالت تستخدمها في المنزل.