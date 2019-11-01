بعد مشاركتها في احتجاجات لبنان.. إليسا تطير إلى باريس

أعلنت النجمة اللبنانية إليسا عن إحيائها لحفل غنائي على مسرح الأولمبيا في العاصمة الفرنسية باريس، وتم تحديد موعد الحفل الليلة "1 نوفمبر 2019".

ونشرت الفنانة اللبنانية صورة لمسرح الأولمبيا في باريس عبر حسابها على "تويتر" ومعلنة إنهاء الرتوش الأخيرة تجهيزا لليلة التي وصفتها بالتاريخية.

وجاء في التغريدة: "الاستعدادات النهائية قبل الليلة التاريخية!".

​ويذكر أن النجمة اللبنانية قد شاركت بالاحتجاجات الشعبية في لبنان في الفترة الماضية، ومن المتوقع أن تغني لبلدها من على خشبة مسرح الأولمبيا على خلفية الاحتجاجات الماضية.