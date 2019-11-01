بعد مشاركتها في احتجاجات لبنان.. إليسا تطير إلى باريس

ونشرت الفنانة اللبنانية صورة لمسرح الأولمبيا في باريس عبر حسابها على "تويتر" ومعلنة إنهاء الرتوش الأخيرة تجهيزا لليلة التي وصفتها بالتاريخية.
وجاء في التغريدة: "الاستعدادات النهائية قبل الليلة التاريخية!".
Final preps before the historical night! #ElissaOlympia2019 pic.twitter.com/x0EO1nRNNr— Elissa (@elissakh) November 1, 2019
ويذكر أن النجمة اللبنانية قد شاركت بالاحتجاجات الشعبية في لبنان في الفترة الماضية، ومن المتوقع أن تغني لبلدها من على خشبة مسرح الأولمبيا على خلفية الاحتجاجات الماضية.
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