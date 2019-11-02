"حادث مأساوي"... ثعبان يغدر بصاحبته

عثرت الشرطة الأمريكية على امرأة بلغت 36 من عمرها ميتة وثعبان ملفوف حول رقبتها في مدينة أوكسفورد بولاية إنديانا في منزل يحتوي على 140 أفعى.

وتم العثور على جثة لورا هيرست من قبل السلطات يوم الأربعاء الماضي، وكانت تملك لورا عشرين أفعى بين 140 أفعى موجودة في المنزل.

ووصف الإعلام المحلي موت لورا بأنه "حادث مأساوي"، وتعتقد السلطات أن الثعبان خنقها، لكن تجرى الآن فحوصات إضافية لتأكيد سبب الموت.

ونوع الثعبان الذي يزعم أنه اعتدى على صاحبته هو أفعى مشبكية من فصيلة البيثون ضخمة تتكاثر في جنوب شرق آسيا.

وبلغ طول ثعبان لورا 8 أمتار ويمكن أن يصل طول النوع إلى 10 أمتار مما يجعلها أطول ثعبان في العالم. وهذه الثعابين ليست سامة، لذلك لا يمكن أن تسبب الكثير من الضرر عن طريق العض. بدلاً من ذلك، يقومون بخنق فرائسهم.

ليس من الواضح سبب إخراج لورا للثعبان من العلبة. كما تم تحويل المنزل خصيصًا لإيواء الحيوانات.

على الرغم إنه من الشائع تربية الثعابين كحيوانات أليفة غير أنها غير قابلة للاستئناس بشكل كامل، وهذه الحادثة تذكير للمالكين لتوخي الحذر عند التعامل مع هذه الزواحف.