كريستيانو رونالدو استقبل الهالوين بزي المهرج... (فيديو)

احتفل بطل الكرة العالمي، كريستيانو رونالدو، في عيد الهالوين بفيديو نشره على "انستغرام" مرتديا زي المهرج.

وظهر رونالدو في الفيديو الذي نشره عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام" وهو يتجول في أروقة نادي "السيدة العجوز -جيوفينتوس" مرتديا زي مهرج ، وأرفقه بتعليق قال فيه "عيد هالوين سعيد للجميع".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Happy Halloween everyone 🎃👻 Публикация от Cristiano Ronaldo (@cristiano) 31 Окт 2019 в 5:09 PDT

يحتفل العديد من مشاهير العالم بعيد الهلع (هالوين) في شهر أكتوبر/تشرين الأول من كل عام، ودائما ما يتباروا بين بعضهم البعض بالتنكر في شخصيات غير متوقعة، من أجل إثارة إعجاب معجبيهم.

يشار إلى أن عيد "الهالوين" هو احتفال يقام في دول كثيرة ليلة 31 أكتوبر من كل عام، ويعود أصل "الهالوين" إلى مهرجان سمحين، وهو مهرجان ديني للكاثوليك في بريطانيا وأجزاء من أوروبا، كان الهدف منه بث الرعب في الأرواح الشريرة التي تظهر بعد نهاية الصيف.

لكن تطورت الفكرة، عندما بدأ بعض الأطفال والمراهقين بارتداء أزياء "مرعبة" أثناء يوم "الهالوين"، لإخافة سكان البيوت المجاورة، كنوع من الدعابة.

وبحسب المتعارف عليه، فقبل العطلة ببضعة أسابيع، تعرض محلات الأزياء والملابس الكرنفالية تشكيلة ملابس "مخيفة" على الواجهات مثل الشعر المستعار وقبعات السحرة والأقنعة والهيكل العظمي البلاستيكي وفوانيس اليقطين. حتى أكشاك البقالة والخضروات تشارك حيث يتم عرض القرع الطازج من جميع الأحجام والأشكال بشكل مناسب في الشارع، والحلويات في شكل أشباح وعناكب وديدان ووحوش تبتسم ابتسامة شريرة من خلف النوافذ الزجاجية.