بالصور... "بن لادن" يقتل 5 في الهند

تعرض خمسة أشخاص في قرية بولاية آسام الهندية للقتل جراء هجوم فيل هائج، يحمل الاسم "أسامة بن لادن"، بعد أن تسبب في إتلاف حقول الأرز التي يمتلكها السكان.

وتعرض الضحايا لإصابات كبيرة بسبب تعرضهم للدهس، لتتحرك السلطات بهدف الإمساك بالفيل.

وقال أحد القرويين: "ابن لادن هاجم سكان القرية في السابق وتسبب في مقتل أشخاص وتدمير محاصيلهم".

Rampaging elephant named after Osama bin Laden kills five villagers in latest act to terrorise Indian settlement https://t.co/YZDkqMUsgv — Daily Mail Online (@MailOnline) November 1, 2019

وقال مسؤول الغابات في ولاية آسام، باريمال شوكلابايديا: "لم نتخذ بعد قرارا حول كيفية التعامل مع الفيل، هنالك بعض الاقتراحات بضرورة تخديره وأخذه إلى غابة لا توجد بجانبها مساكن للبشر".

ويشير خبراء الحياة البرية إلى أن نحو 2300 شخص دهستهم الفيلة بالهند في آخر خمس سنوات، فيما قتل 700 فيل منذ عام 2011.