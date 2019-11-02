"أبل" تحذر... بعض هواتف "آيفون" القديمة ستتوقف عن العمل غدا

وقالت "أبل" عبر موقعها الرسمي، إن هواتف "آيفون 5" تحديدا التي لم تثبت تحديث "آي أو إس 10.3.4" ستتوقف عن الاتصال بخدمات عبر الإنترنت، التي تتطلب التاريخ والوقت الصحيحين، وهذا يعني عدم قدرتها على تحميل التطبيقات من متجر "آب ستور"، والوصول إلى البريد الإلكتروني أو تصفح الإنترنت.
وقالت الشركة في نص بيانها: "إذا كان لديك هاتف "آيفون 5"، فمن المهم جدا تحديث برنامج جهازك بصورة لاسلكية أو استخدام الكمبيوتر قبل 3 نوفمبر، للحفاظ على خاصية تحديد المواقع (جي بي إس) دقيق، ومواصلة استخدام الوظائف التي تعتمد على التاريخ والوقت الصحيحين، مثل متجر "آب ستور" "و"آي كلاود" والبريد الإلكتروني وتصفح الإنترنت".
وكانت شركة "أبل" طرحت نظام تحديث "10.3.4" في شهر يوليو/تموز.
ويوضح موقع "آرس تكنيكا"، أن تلك المشكلة شائعة، وتؤثر على العديد من صانعي الأجهزة والأنظمة المختلفة، وهي ترتبط بساعة "رقم الأسبوع" الخاصة بالنظام، التي تصل إلى الحد الأقصى، ثم تعود إلى "000000000".
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