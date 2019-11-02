"أبل" تحذر... بعض هواتف "آيفون" القديمة ستتوقف عن العمل غدا

حذرت شركة "أبل" الأمريكية، من أن بعض هواتف "آيفون" وحواسيب "آيباد" اللوحية، التي تم إصدارها في عام 2012 أو ما قبله، ستتوقف عن العمل، غدا الأحد 3 نوفمبر/تشرين، ما لم يتم تزويدها بالتحديثات المطلوبة.

وقالت "أبل" عبر موقعها الرسمي، إن هواتف "آيفون 5" تحديدا التي لم تثبت تحديث "آي أو إس 10.3.4" ستتوقف عن الاتصال بخدمات عبر الإنترنت، التي تتطلب التاريخ والوقت الصحيحين، وهذا يعني عدم قدرتها على تحميل التطبيقات من متجر "آب ستور"، والوصول إلى البريد الإلكتروني أو تصفح الإنترنت.

وتابعت " أبل " أنه في حال أن فوت أصحاب تلك الهواتف الموعد النهائي، فلن يتمكنوا من تحميل التحديث من إعدادات "آيفون"، وسيحتاجون إلى توصيل الهاتف بجهاز الكمبيوتر من أجل الحصول على التحديث.

وقالت الشركة في نص بيانها: "إذا كان لديك هاتف "آيفون 5"، فمن المهم جدا تحديث برنامج جهازك بصورة لاسلكية أو استخدام الكمبيوتر قبل 3 نوفمبر، للحفاظ على خاصية تحديد المواقع (جي بي إس) دقيق، ومواصلة استخدام الوظائف التي تعتمد على التاريخ والوقت الصحيحين، مثل متجر "آب ستور" "و"آي كلاود" والبريد الإلكتروني وتصفح الإنترنت".

وكانت شركة "أبل" طرحت نظام تحديث "10.3.4" في شهر يوليو/تموز.

ويوضح موقع "آرس تكنيكا"، أن تلك المشكلة شائعة، وتؤثر على العديد من صانعي الأجهزة والأنظمة المختلفة، وهي ترتبط بساعة "رقم الأسبوع" الخاصة بالنظام، التي تصل إلى الحد الأقصى، ثم تعود إلى "000000000".