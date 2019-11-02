عمرو أديب وهالك هوغان يتبادلان القبلات... والأخير: ستدفع التكاليف (فيديو)

أجرى الإعلامي المصري عمرو أديب، لقاءا طريفا مع "أسطورة" المصارعة الحرة الأمريكي، هالك هوغان، على هامش مهرجان "كراون جول"، الذي أقيم الخميس.

وفي بداية اللقاء، الذي أجري في الكواليس، لبرنامج "الحكاية"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، قال هالك هوغان لعمرو أديب أنه لم يزر مصر من قبل، وتابع أنه ربما سيقضي إجازة طويلة هناك، ولكن عليه أن يتحمل كل التكاليف.

من جانبه، رحب عمرو أديب برغبة "هوغان" بزيارة مصر قائلا له: "سأدفع تكاليف كل شيء وسأصطحبك للأهرمات ولكل مكان"، وذلك قبل أن يمنحه نجم المصارعة الشهير قبلة على رأسه.

وعن مشاركته في مهرجان "كراون جول" الذي أقيم في العاصمة السعودية الرياض، أكد هالك هوغان أنه شعر أنه ولد من جديد وكأنه يومه الأول في المصارعة، بسبب حماس الجمهور الشديد الحاضر للاحتفالية.

ومازح هالك هوغان عمرو أديب بشأن عمره، قائلا له إنه أتم الأسبوع الماضي 22 عاما فقط، ولكنه يبلغ من العمر 66 عاما، وكشف أنه مازال يتمتع بلياقته بسبب حرصه على التدريب يوميا، وتناول طعام صحي، إلى جانب التواجد وسط الجيل الواعد من المصارعين والمصارعات في شركة "WWE"، ما يجعله يشعر بأنه عاد شابا من جديد.

وجامل عمرو أديب هوغان بأنه يبدو في الأربعينيات من عمره، ومنحه قبلة في وجهه.

وكشف هالك هوغان لعمرو أديب للمرة الأولى، عن أنه وقتما كان مصارعا شابا، كان يتم توفير البيرة في غرفة استبدال الملابس، ولكن بالنسبة للمصارعين الحاليين، فقد أصبح الأمر يقتصر على شربهم للمياه.

وناشد هوغان الأطفال بعدم تقليد حركات المصارعين داخل الحلبة لأنها مؤذية، موضحا أنه غير مفاصل ركبتيه الاثنين وعظمتي الفخذين، كما أنه سيخضع في 12 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري لعملية عاشرة في الظهر، وطلب من جمهوره في مصر بالدعاء له بالشفاء.