بالفيديو... رد فعل غير متوقع من متسابق في "ذا فويس" منحته أحلام "هدية مفاجئة"

صدر من أحد متسابقي الموسم الخامس من برنامج المسابقات الغنائية "ذا فويس"، رد غير متوقع تجاه الفنانة الإماراتية أحلام، بعدما أعلنت عن تقديمها هدية مفاجئة له.

وبعد خروج المتسابق أمجد ديب من فريق أحلام في البرنامج، في الحلقة الثانية من مرحلة المواجهة، اليوم السبت، قامت المطربة الخليجية بمعانقته وأخبرته ألا يحزن، وأعلنت أنها ستنتج له أغنية على حسابها الخاص، كدعم منها له.

وأمام تلك المفاجأة، لم يجد المتسابق سوى أن يقبل يد أحلام، تقديرا لموقفها.

وتشارك أحلام في التحكيم بالموسم الخامس من برنامج "ذا فويس"، إلى جانب المطرب اللبناني راغب علامة والمطربة المغربية سميرة سعيد والمطرب المصري محمد حماقي.