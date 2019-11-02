بالفيديو... رد فعل غير متوقع من متسابق في "ذا فويس" منحته أحلام "هدية مفاجئة"

وبعد خروج المتسابق أمجد ديب من فريق أحلام في البرنامج، في الحلقة الثانية من مرحلة المواجهة، اليوم السبت، قامت المطربة الخليجية بمعانقته وأخبرته ألا يحزن، وأعلنت أنها ستنتج له أغنية على حسابها الخاص، كدعم منها له.
وأمام تلك المفاجأة، لم يجد المتسابق سوى أن يقبل يد أحلام، تقديرا لموقفها.
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أحلام رفضت أن يخرج أمجد حزيناً وعوضت له بهدية فاجأته😍 #فريق_احلام #MBCTheVoice @ahlamalshamsi
وتشارك أحلام في التحكيم بالموسم الخامس من برنامج "ذا فويس"، إلى جانب المطرب اللبناني راغب علامة والمطربة المغربية سميرة سعيد والمطرب المصري محمد حماقي.
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