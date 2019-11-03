بالفيديو... كيف تجعل طفلك ينام في دقيقة واحدة

ويظهر مقطع الفيديو كيف يدلك الأب رأس ووجه ولده عدة مرات ما يؤدي إلى إغراقه في النوم بعد مرور دقيقة.

وشارك المستخدمون في تعليقاتهم بتجاربهم مع أولادهم، حيث قال أحدهم: اعتدت أن أفعل شيئا مماثلا لبناتي، لكنني كنت أدلك المنطقة بين الحواجب وحتى طرف الأنف، وتعمل هذه الطريقة دون فشل.

وعلق آخر: كشف أحد أولادي هذه الخدعة مرة حين كان عمره 10 أشهر، ثم بدأ بإيقاف يدي ليمنعني من الوصول إلى زر النوم.

وكتب ذي أوفل فيالين: كمعلم متخصص في رعاية الأطفال أستطيع أن أؤكد أن هذه الطريقة تعمل على معظم الأطفال. والأطفال الذين لا ينفع معهم، هذا الأسلوب سيقوم بتهدئتهم.