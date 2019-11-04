فيفي عبده بإطلالة عجيبة تحدث ضجة على مواقع التواصل

أحدثت الفنانة المصرية، فيفي عبده، ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب ظهورها بشكل مغاير تمامًا لما اعتادت أن تظهر به أمام جمهورها.

وخضعت فيفي عبده لجلسة تصوير لصالح النسخة العربية من مجلة "فوغ" الفرنسية، والتي ظهرت فيها بإطلالات متنوعة ومختلفة، تجمع بين الأناقة والفخامة.

كما حرصت فيفي عبده في الصور الجديدة على وضع ماكياج هادئ غير مبالغ فيه.

واختارت المجلة العالمية فيفي عبده كإحدى الشخصيات في عددها للسعادة.

وتفاعل العديد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي مع إطلالة فيفي عبده الجديدة، إذ شكك البعض في أن تكون هي بسبب تغير ملامحها، بينما كتبت مغردة: "ما أعرف لكن وقفتها وتعابيرها وأناقتها شيء بصري رهيب وله هيبته وقيمته بشكل غريب وجميل".

هي فين فيفي عبده — Manoza (@mennaaa____) November 4, 2019

فيفي عبده في مجلة vogue العالمية

ما اعرف لكن وقفتها وتعابيرها وأناقتها شيء بصري رهيب وله هيبته وقيمته بشكل غريب وجميل 🖤. pic.twitter.com/RXnGbga2mH — مشاري الغامدي (@MeshariGhamdi) November 4, 2019

فيما شبه أخد المغردين فيفي عبده بإطلالتها الجديدة أنها تشبه نجم المصارعة العالمي "أندرتيكر" (الحانوتي).

فيفي عبده فالصوره دي شبه الاندر تيكر بتاع المصارعه بالظبط 🙄😂😂 pic.twitter.com/YE5fTmSl6B — Hαмα∂α Fαтhу (@hamadafathy2210) November 4, 2019

وعلى هامش جلسة التصوير، أكدت فيفي عبده للمجلة إنها لا تفرض فنها على أي أحد، وقالت: "لا أفرض فني على الناس.. أثق بنفسي وبفني.. من لا يحب فيفي ورقصها وحياتها يمكنه أن يكف عن متابعتي وأن لا يتصفح حساباتي على مواقع التواصل الاجتماعي".

وواصلت:

"يرونني امرأة متقدمة في السن، أما أنا فأرى أنني لا زلت قادرة على الرقص بطريقة محترمة ومهذبة لا تضر أحدا، لا سيما وأن الشباب يسري في دمي".

وأضافت: "لا أصدق أنني في هذا السن! دعينا نسأل الجمهور عن عمري!! الجميع يعطيني عمرا أصغر مما أنا عليه في الحقيقة.. أنا امرأة طيبة وعفوية وطبيعية وهذا ينعكس على شكلي الخارجي، فأبدو أصغر سنا وأكثر شبابا".

وكشف رئيس تحرير مجلة "فوغ عربية" أنه عندما أعلن عن الموضوع، وأخبر فريق العمل أنه سيتعاون مع فيفي عبده، تعجبوا من أنها قد لا تناسب "فوغ".

وقال: "هم قالوا كذلك ليس لأننا لا نقدر قيمتها كفنانة، فنحن نعلم أنها نجمة ورائعة، ولكن من حيث الستايل هي لا تناسبنا، لكننا خلقنا فكرة تغيير ستايلها بالكامل بالاتفاق معها ومع ابنتها".

وواصل: "كنا حاسمين من جانبنا، وقلنا لها نحن بحاجة أن تعطينا الحرية الكاملة، وينبغي أن يبقى الأمر سرا، ونحن من نتخذ القرار بالنسبة للشعر والمكياج والثياب، وبعد أن رأت الصور لأننا كنا نطلعها عليها باستمرار أصبحت أكثر حيوية ومليئة بالطاقة بينما نحن نريد هدوء أكثر، كنت أقول لها فيفي أنتي ملكة لهذا كوني فخمة".