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15:54 04 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019
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    الفنانة المصرية فيفي عبده

    فيفي عبده بإطلالة عجيبة تحدث ضجة على مواقع التواصل

    © AFP 2019 / AMRO MARAGHI
    منوعات
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    أحدثت الفنانة المصرية، فيفي عبده، ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب ظهورها بشكل مغاير تمامًا لما اعتادت أن تظهر به أمام جمهورها.

    وخضعت فيفي عبده لجلسة تصوير لصالح النسخة العربية من مجلة "فوغ" الفرنسية، والتي ظهرت فيها بإطلالات متنوعة ومختلفة، تجمع بين الأناقة والفخامة.

    كما حرصت فيفي عبده في الصور الجديدة على وضع ماكياج هادئ غير مبالغ فيه.

    واختارت المجلة العالمية فيفي عبده كإحدى الشخصيات في عددها للسعادة. 

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    Yes, it’s @fifiabdouofficial! The Egyptian dancer unveiled a more serious side of her fiery personality as one of the stars of our #TheHappyIssue. “I don’t impose my art on people. I trust myself and my art. Those who don't like me, my dancing, can stop following me. They see me as an old woman, but I believe that I can still dance in a respectful and polite way that does not harm anyone, especially since I am young at heart.” Don’t miss her full story in our November issue, on shelves now, and on Vogue.me. Swipe for more images and let us know what you think of Fifi’s new style! #VogueArabia نعم! هي #فيفي_عبده. الراقصة المصرية تكشف جانباً جدياً من شخصيتها بظهورها كإحدى الشخصيات في #عدد_السعادة. “لا أفرض فنّي على الناس. أثق بنفسي وبفنّي. من لا يحب فيفي ورقصها وحياتها يمكنه أن يكف عن متابعتها وأن لا يتصفح حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي. هم يرون فيّ امرأة متقدمة في السن، أما أنا فأرى أنني لا زلت قادرة على الرقص بطريقة محترمة ومهذبة لا تضرّ أحداً لا سيما وأن الشباب يسري في دمي” لا تفوتوا المقابلة الكاملة في عدد شهر نوفمبر الذي صدر في الأسواق أخيراً، وشاهدوا المزيد من الصور في المعرض أعلاه ثم أخبرونا برأيكم في إطلالة فيفي الجديدة. Editor in Chief: Manuel Arnaut (@mrarnaut) Photography: Julian Torres (@juliantorresphoto) Stylist: Yasmine Eissa (@yasmineeissa) Hair: Shady Hasheem @shady_hair_stylist) Make up: Diana Harby (@dianaharbymua) Interview: Nadine El Chaer (@nadineelchaer) Photo assistant: Amina Zaher (@aminazaher) Styling assistant: Nada Khedr (@nadakhedrr) Make up assistant: Ahmed Salsa (@salsa_meakup) Studio Courtesy: Gearbox Studios @gearboxstudios Production: SNAP14 @snapfourteen

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    وتفاعل العديد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي مع إطلالة فيفي عبده الجديدة، إذ شكك البعض في أن تكون هي بسبب تغير ملامحها، بينما كتبت مغردة: "ما أعرف لكن وقفتها وتعابيرها وأناقتها شيء بصري رهيب وله هيبته وقيمته بشكل غريب وجميل".

    فيما شبه أخد المغردين فيفي عبده بإطلالتها الجديدة أنها تشبه نجم المصارعة العالمي "أندرتيكر" (الحانوتي).

    وعلى هامش جلسة التصوير، أكدت فيفي عبده للمجلة إنها لا تفرض فنها على أي أحد، وقالت: "لا أفرض فني على الناس.. أثق بنفسي وبفني.. من لا يحب فيفي ورقصها وحياتها يمكنه أن يكف عن متابعتي وأن لا يتصفح حساباتي على مواقع التواصل الاجتماعي".

    وواصلت:

    "يرونني امرأة متقدمة في السن، أما أنا فأرى أنني لا زلت قادرة على الرقص بطريقة محترمة ومهذبة لا تضر أحدا، لا سيما وأن الشباب يسري في دمي".

    وأضافت: "لا أصدق أنني في هذا السن! دعينا نسأل الجمهور عن عمري!! الجميع يعطيني عمرا أصغر مما أنا عليه في الحقيقة.. أنا امرأة طيبة وعفوية وطبيعية وهذا ينعكس على شكلي الخارجي، فأبدو أصغر سنا وأكثر شبابا".

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    #TheHappyIssue of Vogue Arabia is more than just revealing the playful side of fashion, it’s also about changing some sartorial norms, including reinventing the style of one of Arabia’s most cherished and funny stars. Can you guess who it is? Hint: “Khamsa mwah.” #عدد_السعادة من ڤوغ العربية يكشف الجانب المرح من عالم الأزياء ويتمحور حول تغيير المفاهيم المتداولة، بما فيها تقديم إحدى نجمات الوطن العربي بإطلالة مختلفة. هل يمكن أن تتوقعوا من تكون؟ تلميح: #خمسة_مواه #VogueArabia Editor in Chief: Manuel Arnaut (@mrarnaut) Video: Photo Boutique (@photoboutiqueeg) Stylist: Yasmine Eissa (@yasmineeissa) Hair: Shady Hasheem @shady_hair_stylist) Make up: Diana Harby (@dianaharbymua) Photo assistant: Amina Zaher (@aminazaher) Styling assistant: Nada Khedr (@nadakhedrr) Make up assistant: Ahmed Salsa (@salsa_meakup) Studio Courtesy: Gearbox Studios @gearboxstudios Production: SNAP14 @snapfourteen

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    وكشف رئيس تحرير مجلة "فوغ عربية" أنه عندما أعلن عن الموضوع، وأخبر فريق العمل أنه سيتعاون مع فيفي عبده، تعجبوا من أنها قد لا تناسب "فوغ".

    وقال: "هم قالوا كذلك ليس لأننا لا نقدر قيمتها كفنانة، فنحن نعلم أنها نجمة ورائعة، ولكن من حيث الستايل هي لا تناسبنا، لكننا خلقنا فكرة تغيير ستايلها بالكامل بالاتفاق معها ومع ابنتها".

    وواصل: "كنا حاسمين من جانبنا، وقلنا لها نحن بحاجة أن تعطينا الحرية الكاملة، وينبغي أن يبقى الأمر سرا، ونحن من نتخذ القرار بالنسبة للشعر والمكياج والثياب، وبعد أن رأت الصور لأننا كنا نطلعها عليها باستمرار أصبحت أكثر حيوية ومليئة بالطاقة بينما نحن نريد هدوء أكثر، كنت أقول لها فيفي أنتي ملكة لهذا كوني فخمة".

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