تطبيق "تيك توك" يطرح أول هواتفه الذكية

ويعتبر الهاتف هو الأول الذي تطلقه شركة "تيك توك بايتدانس"، منذ استحواذها على شركة "سمارتيسان" الصينية للهواتف الذكية، بحسب صحيفة "ذا إندبندنت" البريطانية.
واختارت "تيك توك" اسم "سمارتيسان جيانغو برو 3"، واسمه المختصر هو "نات برو 3".
The highlight of TikTok Smartphone is now the Smartisan Jianguo Pro 3, also known as Nut Pro 3 (translated) - a flagship phone powered by the Snapdragon 855+ SoC and equipped with four reversing cameras. #Tiktok #TiktokSmartphone https://t.co/RIcT4VToPx pic.twitter.com/bWC9Inie28— The Tech Suggest (@thetechsuggest) November 2, 2019
وعن مواصفات هاتف "نات برو 3"، فإنه يتميز بشاشة مقاسها 6.39 بوصة ، ومعالج "سنابدراغون 855 بلس"، وذاكرة وصول عشوائي (رام) سعة 8 غيغابايت، بالإضافة إلى 4 كاميرات خلفية، ويمكن من خلاله الوصول إلى تطبيق "تيك توك" مباشرة من شاشة القفل عن طريق السحب لأعلى.
#TikTok First mobile phone Launched ..— Takniki Saar (@taknikisaar) November 2, 2019
Smartisan is now under #TikTok #nutpro3
₹26k
Waiting for india launch#bytedance pic.twitter.com/A5IX2MVVF1
ويبلغ سعر هاتف "نات برو 3" 413 دولار أمريكي، ما يوازي ثلث سعر هاتف "آيفون" من شركة "آبل" الأمريكية.
واجتذب تطبيق "تيك توك" أكثر من نصف مليون مستخدم، منذ إطلاقه في عام 2016، ويسمح بمشاركة مقاطع فيديو مع آخرين بطريقة إبداعية.
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