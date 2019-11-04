"هلع" حفيدتي هيفاء وهبي مختلف... هكذا ظهرتا في صورة

نشرت زينب فياض، ابنة الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، صورة لطفلتيها وهما ترتديان ملابس تنكرية احتفالا بعيد الهلع "الهالوين"، والذي يوافق 31 أكتوبر/تشرين الأول من كل عام.

واختارت حفيدتا هيفاء وهبي التنكر في صورة حيوان "أحادي القرن" (يونيكورن)، وهو حيوان خيالي يحبه الأطفال، وعبارة عن حصان بقرن في رأسه.

View this post on Instagram My happiness🦄💖 #halloween2019 A post shared by ZNF | زينب نصر فيّاض (@zainabnfayad) on Nov 2, 2019 at 7:01am PDT

وتم مشاركة صور حفيدتي هيفاء وهبي، على حساب والدتهن زينب فياض، وهي الابنة الوحيدة لهيفاء وهبي، وأنجبتها في سن صغير.

يشار إلى أن عيد "هالوين" هو احتفال يقام في دول كثيرة ليلة 31 أكتوبر من كل عام، ويعود أصل "الهالوين" إلى مهرجان سمحين، وهو مهرجان ديني للكاثوليك في بريطانيا وأجزاء من أوروبا، كان الهدف منه بث الرعب في الأرواح الشريرة التي تظهر بعد نهاية الصيف.

لكن تطورت الفكرة، عندما بدأ بعض الأطفال والمراهقين بارتداء أزياء "مرعبة" أثناء يوم "هالوين"، لإخافة سكان البيوت المجاورة، كنوع من الدعابة.

وبحسب المتعارف عليه، فقبل العطلة ببضعة أسابيع، تعرض محلات الأزياء والملابس الكرنفالية في بعض أنحاء مصر تشكيلة ملابس "مخيفة" على الواجهات مثل الشعر المستعار وقبعات السحرة، والأزياء المومياء، والأقنعة، والهيكل العظمي البلاستيكي وفوانيس اليقطين. حتى أكشاك البقالة والخضروات تشارك حيث يتم عرض القرع الطازج من جميع الأحجام والأشكال بشكل مناسب في الشارع، والحلويات في شكل أشباح وعناكب وديدان ووحوش تبتسم ابتسامة شريرة من خلف النوافذ الزجاجية.