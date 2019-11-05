شركة عالمية تحظر الحفلات في شققها المفروشة

قررت شركة " Airbnb" المتخصصة بحجوزات الشقق والمنازل بحظر خدمة استئجار الشقق لإقامة الحفلات، وذلك بعد أن شهدت إحدى الحفلات عملية إطلاق النار، وأدى إلى مقتل 5 أشخاص وجرح آخرين في ولاية كاليفورنيا الأمريكية.

وجاء قرار الشركة بعد حادث إطلاق النار في إحدى الشقق المستأجرة التي نظمت حفلا بعيد "الهالوين" في كاليفورنيا.

وقالت الشركة في بيان لها: "من اليوم، نحن نحظر استئجار منازل وشقق للحفلات وسنضاعف جهودنا لمواجهة الحفلات غير المصرح بها والتي قد تؤدي إلى حوادث مشابهة.

وبحسب الشركة، فإن الشقة التي تم استئجارها من قبل امرأة قالت أنها تعد لعقد اجتماع عائلي جماعي، لكنه تحول إلى حفلة حدث فيها عملية قتل وجرح بعد عملية إطلاق النار.

كما نشرت الشركة عددًا من الإجراءات لتحسين الأمان، بما في ذلك توسيع نطاق التحقق من الحجوزات العالية الخطورة يدويا.