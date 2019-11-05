"روتانا" تفاجئ معجبي نوال الكويتية بنبأ صادم

فاجأت شركة "روتانا" السعودية للصوتيات والمرئيات، معجبي المطربة الكويتية نوال، أمس الاثنين، بنبأ صادم.

وأعلنت الشركة عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، عن تعرض الفنانة نوال الكويتية لوعكة صحية، تمنعها من إحياء حفلها الغنائي في المملكة العربية السعودية، ضمن "موسم الرياض".

وجاء في بيان "روتانا": "تنويه.. لعارض صحي تعتذر النجمة نوال الكويتية من جمهورها عن المشاركة في حدث ليلة سهم ضمن فعاليات موسم الرياض، داعين الله عز وجل لها بالشفاء العاجل، وأن يلهمها تعالى ثوب العافية وتعود قريبا إلى محبيها، خطاك الشر يا أم حنين".

​وعلقت المطربة السورية، أصالة نصري، على الوعكة الصحية لنوال الكويتية، بنشرها صورة لها عبر حسابها على موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي، وكتبت معها: "يا حبيبة الروح ويا صديقتي القريبة الحنونة الطيبة.. ألف سلامة على قلبك وما تشوفي شر، الله يحفظك لعيلتك الكبيرة اللي صرتي بالنسبة إلهم المثل الأعلى للرقي والفن الرفيع المتقن، سلامة قلبك وروحك وصوتك يا قلبنا وروحنا وصوتنا نوالتي الغالية".

يشار إلى أن هذه هي ليست المرة الأولى التي تتعرض فيها نوال الكويتية لوعكة صحية، إذ سبق وتعرضت لأخرى في شهر مارس/آذار من العام الحالي، ولم تكشف عن تفاصيل تلك الوعكة آنذاك، وعادت بعد ذلك نوال الكويتية لاستكمال نشاطها الفني.