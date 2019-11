"روتانا" تفاجئ معجبي نوال الكويتية بنبأ صادم

View this post on Instagram

ياحبيبة الرّوح وياصديقتي القريبة الحنونه الطيّبه ... ألّف سلامة على قلّبك وماتشوفي شرّ ، الله يحفظك لعيلتك الكبيرة الّلي صرتي بالنّسبه إلهم المثل الأعلى للرقيّ والفنّ الرفيع المُتقن ، سلامة قلّبك وروحك وصوتك ياقلبنا وروحنا وصوتنا نوالتي الغاليه #نوال_الكويتيه