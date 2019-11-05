إليسا عبر تويتر "عن جد اللي استحوا ماتوا... كلكن يعني كلكن!!".

نشرت الفنانة اللبنانية إليسا، تغريدة جديدة عبر حسابها الشخصي على موقع "تويتر"، ردت فيها على تغريدة الحساب الرسمي لقناة OTV كانوا قد هاجموا فيها عناصر "القوات اللبنانية".

وغردت "ملكة الإحساس" "كفى تزويرا للحقائق يا سادة، كل الشعب اللبناني نزل، هيدا شعب لبنان العظيم، شئتم أم أبيتم! عن جد اللي استحوا ماتوا. كلكن يعني كلكن".

كفى تزويرا للحقائق يا سادة ، كل الشعب اللبناني نزل ، هيدا شعب لبنان العظيم ،شئتم ام ابيتم ! عن جد اللي استحوا ماتوا. كلكن يعني كلكن https://t.co/yhXGxgTI9B — Elissa (@elissakh) November 5, 2019

​وكان قد جاء في تغريدة حساب قناة الـOTV "المكتب الإعلامي لباسيل: ما قام به عناصر القوات اللبنانية من شتائم وسباب وقطع للطرقات كفيلة بتذكير الناس بتاريخ هذه المجموعات".

وكانت إليسا قد شاركت في المظاهرات الاحتجاجية الكبيرة التي تجتاح مدن لبنان، تطالب بإسقاط النظام ورموز لبنان السياسيين، احتجاجا على تدهور الأوضاع الاقتصادية في البلاد.