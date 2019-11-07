انهيار سقف على الجماهير أثناء عرض مسرحية في لندن

تسبب انهيار جزئي لسقف في مسرح بيكاديلي في لندن، يوم الأربعاء، إلى توقف عرض مسرحية "وفاة بائع متجول" لأرثر ميلر.

وتسبب الانهيار في إصابات طفيفة وأدى إلى إخراج الجمهور من قاعة العرض، بحسب وكالة "رويترز".

وجرى استدعاء الشرطة قبل الثامنة مساء مباشرة، بتوقيت غرينتش، إلى مسرح "وست إند"، حيث كان الممثل الأمريكي وندل بيرس، يؤدي دور ويلي لومان بطل المسرحية التي كتبها ميلر في عام 1949.

وذكرت الشرطة في بيان أن "الجميع أخرجوا من المسرح، وعانى عدد قليل من إصابات طفيفة". وقالت فرقة الإطفاء في لندن إنه جرى إخراج 1100 شخص من المسرح بعد سقوط جزء من السقف.

ولفتت "رويترز" إلى قول بيرس، الذي اشتهر بدوره في المسلسل التلفزيوني (ذا واير) وفيلم (سيلما) في عام 2014 لرواد المسرح من خلال رسالة عبر "تويتر": "أود أن أشكركم جميعا على الإخلاء الآمن. نعتذر ونشعر بالسرور لأن أحدا لم يصب بأذى".