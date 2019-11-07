قبر لكل طالب... جامعة تقدم تجربة غير مسبوقة لطلابها

قدمت جامعة هولندية مفاجئة غير متوقعة لطلابها، الذي يعانون من التحديات اليومية والقلق حول المستقبل.

أعدت جامعة "رادبود" في مدينة نيميغن الهولندية، مشروع "memento mori"- أي "تذكر أنك ستموت" – الذي يقدم لمحة فريدة عما يأتي بعد الموت، بحسب ما نشرته عبر حسابها بموقع "يوتيوب".

وتقوم إدارة الجامعة بإنزال الطالب في فتحة في الأرض ضمن الحديقة خلف الكنيسة الطلابية، وهي مجهزة بسجادة للـ"يوغا" ووسادة ضمن الضروريات الأساسية لجعل النفس مرتاحة.

قام بحفر القبر قسيس في الكنيسة الطلابية اسمه جون هاكنغ، وكان ذلك في عام 2009.

وصرح هاكنغ، قائلا: "الناس لم يتحدثوا عن الموت بعد الآن". لذلك، سألت نفسي، كيف يمكنني إعطاء الفكرة القديمة عن تذكار موري معطفًا جديدًا؟".

ويتم القيام بتجربة "قبر التطهير" لمدة لا تقل عن 30 دقيقة وحتى 3 ساعات، حيث يقرر الطلاب بأنفسهم كم من الوقت يريدون أن تستمر، ويحظر اصطحاب الهواتف والكتب خلال التجربة.