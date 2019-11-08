في ظهور تلفزيوني نادر... عمرو دياب يكشف سر اعتماده هذه العادة في كل حفلاته الغنائية (فيديو)

أجرى الإعلامي المصري عمرو أديب، لقاء تلفزيونيا مع المطرب المصري عمرو دياب، في كواليس حفله الغنائي، الذي أحياه أمس الخميس في العاصمة السعودية الرياض.

وكشف دياب لأديب، في أول لقاء تلفزيوني يجرى معه بكواليس حفلاته، عن سر اتباعه لعادة معينة في كل حفلاته الغنائية، وهي أن يبدأ الغناء قبل الظهور أمام الجمهور على خشبة المسرح.

وقال عمرو دياب لعمرو أديب إنه اعتمد هذه العادة منذ أن كان يغني في بداياته الفنية في شارع الهرم بالقاهرة، موضحا أنه بعدما تأخر في الحضور إلى فقرته الغنائية بإحدى الليالي، طلب منه القائمين فور وصوله بأن يمسك الميكروفون ويغني قبل الظهور على المسرح، وبالفعل قام بهذا، فقوبل باستحسان من جالسين على طاولة واحدة في الصالة، ليقرر اعتماد هذه العادة من بعدها في كل حفلاته الغنائية حتى الآن.

كما قال عمرو دياب لعمرو أديب في برنامجه "الحكاية"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر": "أظهر لجمهوري فور حضوري لمكان الحفل.. لا أراهم قبل الصعود، فجمهور الرياض أبهرني وسعيد باستقبالهم لي للمرة الثانية".

وأوضح عمرو دياب أنه يتبع سياسة جديدة في طرح ألبومه الجديد "أنا غير"، وهي طرح أغنية كل 15 يوما، لافتا إلى أنه سيفتتح حفل الرياض بأغنية "يا ساحر" كلمات رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، المستشار تركي آل الشيخ، وألحان عمرو مصطفى، مشيرا إلى أنه يتفاءل بها.

وتابع عمرو دياب: "بشتغل وبجتهد وبلعب رياضة قبل صعودي للمسرح قبل إحيائي أي حفل، فهذا تقليد لي منذ بداياتي في بورسعيد، فالحفلات أصبحت تحتاج لمجهود كبير ودائما أحرص أن أكون عند حسن ظن جمهوري".

وأعرب المطرب عمرو دياب عن سعادته بالتواجد لإحياء حفل جديد في موسم الرياض للمرة الثانية، موجها الشكر إلى تركي آل الشيخ.

ووجه "دياب" خلال كلمة له في الحفل الشكر للمملكة العربية السعودية، وللشعب السعودي، مشيدا بـ"موسم الرياض" والأحداث الضخمة التي يشهدها.

وحضر حفل عمرو دياب في موسم الرياض أكثر من 30 ألف متفرج، إذ غنى في ساحة مسرح محمد عبده، التي تعد الأضخم ضمن مسارح موسم الرياض للترفيه، ووجه دياب شكره للمستشار تركي آل الشيخ، لدعوته له للمشاركة في موسم الرياض ولقاء جمهور السعودية.