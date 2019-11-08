بيع أكبر فرخ صقر بـ72 ألف دولار بمزاد في الكويت...فيديو

فبحسب صحيفة ”الراي“ الكويتية فإن وزن الفرخ بلغ 1070 غراما، وطوله 15.5 إنش، وعرضه 15.5 إنش، ما وثقه مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
فيديو|— PlusKuwait بلس كويت (@PlusKuwait) 8 ноября 2019 г.
بيع أكبر فرخ شاهين «طرح الكويت» في مزاد بـ 22 ألف دينار pic.twitter.com/2ofExdO0ai
وسبق أن دفع أحد هواة الطيور في الكويت مبلغًا يقارب 750 ألف دولار، ثمنًا لفرخ صقر لا يتجاوز عمره العام، لكنه من فصيلة الصقور الفارسية بيضاء اللون بالكامل، وذلك في شهر تشرين الأول/ أكتوبر عام 2013.
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