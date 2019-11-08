بيع أكبر فرخ صقر بـ72 ألف دولار بمزاد في الكويت...فيديو

بيع أكبر فرخ صقر (طرح الكويت) ، يوم أمس الخميس، بمبلغ 22 ألف دينار أي نحو (72 ألف دولار)، بمزاد في منطقة الجهراء بالكويت.

فبحسب صحيفة ”الراي“ الكويتية فإن وزن الفرخ بلغ 1070 غراما، وطوله 15.5 إنش، وعرضه 15.5 إنش، ما وثقه مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

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بيع أكبر فرخ شاهين «طرح الكويت» في مزاد بـ 22 ألف دينار pic.twitter.com/2ofExdO0ai — PlusKuwait بلس كويت (@PlusKuwait) 8 ноября 2019 г.

وسبق أن دفع أحد هواة الطيور في الكويت مبلغًا يقارب 750 ألف دولار، ثمنًا لفرخ صقر لا يتجاوز عمره العام، لكنه من فصيلة الصقور الفارسية بيضاء اللون بالكامل، وذلك في شهر تشرين الأول/ أكتوبر عام 2013.