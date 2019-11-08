في مشهد مثير للدهشة... أسرة محمد الحلو ترتدي الأبيض في عزائه (فيديو)

عبر الكثيرون ممن حضروا عزاء مدرب الأسود المصري الشهير، محمد الحلو، اليوم الجمعة، عن دهشتهم من ارتداء أسرته ملابس بيضاء وليس سوداء.

وأوضحت زوجة الحلو في تصريحات صحفية، خلال تلقي العزاء، أن سبب ارتدائهم اللون الأبيض بناء على وصيته لهم، وقالت: "قالنا متلبسوش عليا أسود... والبسوا أبيض".

وأقيم عزاء محمد الحلو، اليوم الجمعة، في مسجد الحامدية الشاذلية في حي المهندسين بالعاصمة المصرية القاهرة.

وتوفي مدرب الأسود المصري الشهير، محمد الحلو، الأربعاء، بعد تدهور حالته الصحية، إثر إصابته بميكروب خطير أثناء جلسات الغسيل الكلوي.

يذكر أن المدرب محمد الحلو كان قد تعرض لتدهور حاد في حالته الصحية، أدى لدخوله منذ ثلاثة أيام العناية المركزة، ووضعه على أجهزة التنفس الصناعي، بعد إصابته بميكروب خطير أثناء جلسات الغسيل الكلوي.

وبدأت حكاية عائلة الحلو، قبل أكثر من قرن من الزمان، مع جد المدرب الذي رحل عن دنيانا اليوم، وهو محمد علي الحلو، الذي أسس سيرك الحلو عام 1889، وحاول الاستفادة من الفرق الأجنبية التي كانت تقدم عروضا في عهد الخديو إسماعيل، بحسب موقع "بوابة الأهرام".

وبعد ثورة 23 يوليو/ تموز 1952، قرر الرئيس جمال عبد الناصر، أن ينشئ سيركا قوميا يكون مقره حي العجوزة ويطل على نهر النيل، وكما تم استقدام الخبراء السوفييت لأغراض سياسية وعسكرية، تم استقدامهم أيضا للاستفادة من تجربتهم في مجال السيرك، ليتم افتتاح مدرسة السيرك في عام 1962، وبدأت في تخريج أبنائها حتى افتتاح السيرك القومي رسميا في 1966.

وساهم الحلو، في تدريب الوحوش في مصر والعالم العربي، وله عدد من الأبناء يعملون بمهنة ترويض الأسود، منهم المدربة لوبا والمدربة أوسا الحلو.

ومن جانبها علقت فاتن الحلو، ابنة المدرب الراحل، عبر صفحتها على موقع "فيسبوك" على رحيل الحلو الكبير: "الله يرحمك يا غالى.. الكبير مات.. قلبى حزين عليك يا محمد ياعشرة عمرى، وهتروح لحبيبك الغالى إبراهيم الحلو، يارب يصبرنا.. أرجو الدعاء".