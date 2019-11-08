"ظننا أنها النهاية"... ماذا حدث لرجال الشرطة عندما سكب رجل البنزين على رؤوسهم

حكم على رجل بالسجن في بريطانيا، اليوم الجمعة، بعد قيامه بفعل متهور ومرعب مع ضباط شرطة.

ولم يتوقع ضباط الشرطة ردة فعل المتهم "جاستن جاكسون" المتهورة معهم، عندما حاولوا الإمساك به، وهو يركب على دراجة نارية مسروقة، متجولا في شوارع إسيكس، بحسب صحيفة "ذا إندبندنت" البريطانية.

وأمسك "جاكسون" بخزان الوقود، وقام برش الضباط جميعا دون استثناء وبشكل مفاجئ، ما جعلهم يصرخون من دخول الوقود في أعينهم، وابتلاع بعضهم له، فيما شعر آخرون بوخز شديد في الجلد بسبب ملامسة الوقود له.

لكن تمكن رجال الشرطة في النهاية من القبض على المتهم، بمساعدة العامة، رغم محاولته الفرار، وتم إيداعه في السجن لمدة 3 سنوات و9 أشهر بعد الهجوم "المروع"، والذي أصيب فيه 8 ضباط بالسائل القابل للاشتعال.

وقال أحد رجال الشرطة المتضررين في المحكمة: "ظننا أنها النهاية، وبعود ثقاب سنحترق جميعا بكل سهولة".

وأصدرت شرطة إسيكس مقطع مصور للحادث، التقطته كاميرا مراقبة، يظهر اللحظة التي ألقى فيها جاستن جاكسون الوقود على الضباط.

ومثل جاكسون اليوم الجمعة أمام محكمة باسيلدون كراون، بعد دخول 2 من الضباط المستشفى مسممين بابتلاع الوقود.