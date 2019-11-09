مجزرة "بطيئة ومؤلمة"... قتل 4 أسود من أجل السحر الأسود

وأوضح هيني بيو مالك الحديقة، أن الأسود تم تسميمها من قبل مجهولين، في محاولة منهم لسرقة أسنانهم ومخالبهم لاستخدامها في السحر الأسود.
وتسلل مجهولون إلى أقفاص تلك الأسود ليلا وألقوا لهم دجاج مسمم، لتلتهمه الحيوانات وتموت "ببطء وألم"، قبل انتزاع الأسنان والمخالب التي تستخدم في السحر الأسود.
وقال هيني بيو المالك المشارك للحديقة، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام محلية: "أنا وزوجتي ربيناهم وأحببناهم بصدق. كانوا أطفالنا. في الحقيقة عرفناهم قبل أن يكون لدينا طفل. هذا أمر مؤلم"، مضيفا "سأبذل قصارى جهدي للقبض على مرتكبي هذه المذبحة".
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