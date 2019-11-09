مجزرة "بطيئة ومؤلمة"... قتل 4 أسود من أجل السحر الأسود

عثر مالك حديقة حيوانات على أربعة من أسوده التي قام بتربيتها على مدار 11 عاما، مقتولة داخل أقفاصها.

وأوضح هيني بيو مالك الحديقة، أن الأسود تم تسميمها من قبل مجهولين، في محاولة منهم لسرقة أسنانهم ومخالبهم لاستخدامها في السحر الأسود.

ووفقا لما نشرته صحف محلية ، وكان الأسدان ثور (7 سنوات) ومامفورد (8 سنوات)، واللبؤتان إيسيس (11 عاما) وميا (سنوات)، من بين الحيوانات الموجودة في حديقة "شاميليون فيلدج" المخصصة للأسود، وبعض الحيوانات المفترسة في جنوب إفريقيا.

وتسلل مجهولون إلى أقفاص تلك الأسود ليلا وألقوا لهم دجاج مسمم، لتلتهمه الحيوانات وتموت "ببطء وألم"، قبل انتزاع الأسنان والمخالب التي تستخدم في السحر الأسود.

وقال هيني بيو المالك المشارك للحديقة، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام محلية: "أنا وزوجتي ربيناهم وأحببناهم بصدق. كانوا أطفالنا. في الحقيقة عرفناهم قبل أن يكون لدينا طفل. هذا أمر مؤلم"، مضيفا "سأبذل قصارى جهدي للقبض على مرتكبي هذه المذبحة".