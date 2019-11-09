نادين نجيم تعلن سبب زيارتها القادمة لدبي... فيديو

أعلنت الفنانة نادين نسيب نجيم عبر صفحاتها على التويتر عن زيارتها لمدينة دبي، وستظهر في جلسة مميّزة تجمعها مع خبير التجميل الشهير Ariel Tejada يوم 16 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري.

وستتواجد نادين في "سيفورا دبي مول"، حيث ستكشف عن مفاجأة مميّزة لجمهورها.

حيث كتبت: "وصار الوقت ناطرتكم ب 16 تشرين الثاني\نوڤمبر بدبي مول سيفورا ورح خبركم تفاصيل اكتر قريباً كونوا كتار في كتير مفاجآت حلوة".

وصار الوقت ناطرتكم ب ١٦ نوڤمبر بدبي مول سيفورا ورح خبركم تفاصيل اكتر قريباً كونوا كتار في كتير مفاجآت حلوة 🥰🥰❤️❤️❤️👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻 https://t.co/SAhZC8WIav — Nadine Nassib Njeim (@nadinenjeim) November 9, 2019

​على صعيد آخر، تتحضر نادين نسيب نجيم لمسلسل جديد يجمعها مع الممثل قصي خولي لرمضان 2020، ومن المقرر أن يبدأ التصوير أواخر العام الجاري.

وكانت نادين قد فازت بجائزة "أفضل ممثلة عربية" لعام 2019 عن دورها في مسلسل "خمسة ونص"، وذلك خلال فعاليات الدّور العاشرة من "مهرجان الفضائيات العربية" في مصر.

تجدر الإشارة إلى أن مسلسل "خمسة ونص" استحوذ على القوائم الأعلى مشاهدة في البلدان العربية وشارك في بطولته إلى جانب نادين نسيب نجيم الممثل السوري قصي خولي.