مصريون يشتكون من هجوم الذباب.. ظاهرة غير عادية 

أثار انتشار بصورة متزايدة هذه الفترة في مصر، كثيرا من التساؤلات، على مواقع التواصل الاجتماعي، الذين أكدوا أنهم يواجهون صعوبة في التخلص منه.

ذكرت ذلك صحيفة "الوطن" المصرية، اليوم الأحد، مشيرة إلى قول أحد مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي: "يا جماعة هو الدبان (الذباب) منتشر الأيام دي بطريقة رهيبة ومش راضي يتهش"، بينما قال آخر: "حد ملاحظ الدبان زايد أوي بطريقة بشعة اليومين دول".

وتابع: "الدبان احتل مصر هو في إيه"، و"الدبان في كل حتة البيت والشارع ورخم جدا ومش بيطلع".

ولفتت الصحيفة المصرية إلى قول الدكتور محمد علي فهيم، أستاذ التغيرات المناخية بمركز البحوث الزراعية في مصر، أن المتعارف عليه أن يكون في حركة غير طبيعية للذباب بين المواسم، لكن غير الطبيعي هو الكثافة التي يتواجد بها، مشيرا إلى أن السبب في ذلك هو تغيير الجو.

وتابع: "الذباب يأتي بين المواسم ولديه حساسات عالية، فالصيف هو الفصل المفضل له والشتاء غير المفضل فيكون ظهوره فيه قليلا"، وأضاف: "السبب في ذلك أن التذبذبات الحرارية ما بين الليل والنهار أعلى ما يمكن، مع وجود رطوبة عالية، وهذا يزيد من نشاط الحشرات في ظروف مناخية معينة".

واستطرد: "الآن هناك زيادة في النشاط لدى الذباب وانخفاض في التكاثر عكس فصل الصيف، الذي يكون فيه زيادة في التكاثر وانخفاض في النشاط".

وأضاف: "الآن النشاط عالي جدا بسبب طبيعي وغير طبيعي فالأول نتيجة الفصل بين المواسم، وغير طبيعي لأن هناك تقلبات زيادة في الفرق بين حرارة الليل والنهار وزيادة الرطوبة".

وأوضح: "الأمطار المبكرة في الخريف من الأسباب التي تؤدي إلى زيادة في نشاط غير اعتيادي للذباب، إضافة إلى أهمية الاهتمام بنظافة المنازل خلال التهوية وخفض نسبة الرطوبة من خلال عدم استخدام مياه كثيرة ي المطبح، وفتح الشفاط دائما".

وتابع: "الذباب يكون نشيط ويسعى أن يتغذى عن طريق بقايا الطعام، وفقا لوصف فهيم"، مضيفا: "ننصح باتخاذ الحذر وعدم استخدام المبيدات الكيماوية، وعلى الشخص تنظيف الأماكن التي من الممكن أن يتواجد بها ليلا مثل البالكونة أو النجف أو المراوح وغيرها".

وقال: "يمكن طرد الذباب بعدة طرق طبيعية، بينها استخدام الزيوت العطرية، مثل زيت النعناع، القرنفل، شجرة الشاي، والليمون، من خلال إضافة ملعقة من نوعين منها في لتر ماء، ورجها ثمّ رشها لطرد البعوض".