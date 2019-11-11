اتهامات بالخطف وصور فاضحة... ضجة واسعة حول فنانة سورية مشهورة

أوقفت قوى الأمن الداخلي اللبناني، الفنان آدم، بعد دعوى رفعتها الفنانة السورية إنجي خوري بتهمة الخطف والضرب.

وذكرت وسائل إعلام لبنانية أن "الفنانة السورية لم تتنازل عن دعواها ضده، على عكس ما أشيع، وبخلاف ما فعلته الفنانة اللبنانية قمر".

وجاء هذا التطور بعد أيام من مغادرة خوري إلى الإمارات عقب صدور قرار بترحيلها من لبنان إثر الحرب المشتعلة بينها وبين قمر. غير أن آدم نفى في السابق اتهام خوري له باختطافها، وقال إنها هي من أتت إليه ولم يجبرها على الأمر، مشيرا إلى اعترافها بأنه لم يخطفها ولم يصطحبها عنوة إلى أي مكان.

وكانت خوري اتهمت في مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع في أواخر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، الفنان اللبناني بخطفها ونقلها إلى منطقة صبرا، حيث احتجزها وفق ما قالت، لمدة يومين اعتدى خلالهما عليها بالضرب.

يأتي كل هذا على خلفية أزمتها مع الفنانة اللبنانية قمر طليقة آدم، والتي فجرت فضيحة من العيار الثقيل عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستغرام"، حيث نشرت صورا فاضحة لإنجي خوري خلال وجودها مع شاب وفتاة، وذلك حسب مجلة "لها".

وهاجمت قمر، خوري، معتبرة أنها تريد أن تظهر للجمهور حقيقة الأخيرة التي تلعب دور الضحية، على حد ما كتبت في خاصية القصص المصورة. وأضافت قمر، في عبارة أخرى أن المرأة الثانية في الصورة هي والدة إنجي خوري، علما أن اسمها الحقيقي إنجي خاليق الله. وتابعت قمر في تفجير المفاجآت، معلنة أن خوري مصابة بمرض الإيدز.