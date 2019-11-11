بالفيديو... انهيار مذيعة مصرية على الهواء

انهارت مقدمة البرامج وخبيرة التغذية سالي فؤاد، من البكاء أثناء تحدثها عن شقيقتها وعن حالة الوحدة التي عاشها الفنان الشاب هيثم أحمد زكي، قبل وفاته، عن عمر ناهز 35 عاما.

وقالت فؤاد، خلال حلقة برنامج "سفرة سالي"، إن الوحدة التي عاشها هيثم زكي، قبل وفاته هي "درس من الله للجميع، لأن الحياة أصبحت تعج بالأشخاص الذين يعانون من الوحدة سواء صغارا أم كبارا".

وأشارت سالي إلى أن هيثم كان وحيدا ويتحدث دائما عن معاناته من الوحدة، فيما يعيش أشخاص أخرون متقوقعون على أنفسهم لا يشكون أبدا مما يعانون.

وأضافت سالي "الإسلام يحثنا على صلة الرحم، ولذلك يجب أن نبحث حولنا عن هؤلاء الأشخاص للتخفيف من شعورهم بالوحدة".

وترى سالي "أن الأنانية أصبحت تتملك بعض الأهالي، وذلك بتعمدهم إنجاب طفل واحد"، معلقة "مهم يكون لينا أخ أو أخت في الدنيا".

وأثناء تحدثها عن الوحدة والأشقاء، انهارت فؤاد من البكاء، مناشدة الجميع بالدعاء لشقيقتها الوحيدة، التي تخضع لإحدى العمليات الجراحية، معلقة: "بتمنى تدعو لأختي الوحيدة في أوضة العمليات وهروحلها بعد الهوا".

وتوفي الفنان المصري هيثم أحمد زكي صباح الخميس الماضي، إثر إصابته بهبوط حاد في الدورة الدموية، وبحسب مواقع، فإن سبب الوفاة يعود إلي المكملات الغذائية التي كان يتناولها الفنان الراحل لتقوية عضلاته.