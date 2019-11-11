بالفيديو... كلبة تتواصل مع مالكتها بعد تعلمها 29 كلمة

تعلمت كلبة التواصل مع مالكتها باستخدام الكلمات، حيث نجحت في تعلم 29 كلمة.

نجحت إخصائية علم النطق الأمريكية، كريستينا هانغر، في تعليم كلبتها الأليفة "ستيلا" استخدام لوحة خاصة، تنقر على مفاتيحها للتعبير عما تريده.

ويظهر مقطع فيديو، الكلبة وهي تضغط على كلمات "سعادة" و"كرة" و"أرغب" وأخيرا "في الخارج"، قبل أن تتحرك إلى باب الخروج وهي تهز ذيلها.

وتستطيع الكلبة ستيلا أن تخبر كريستينا بأنها جائعة، أو ترغب في المشي، أو حتى عندما ترغب في فرك بطنها.

وأوضحت هانغر أنا بدأت في تعليم كلبتها الكلمات عند بلوغها سن 8 أسابيع، والآن وهي في عمر الـ18 شهرا، باتت تجيد 29 كلمة.

وأشارت كريستينا هانغر، إلى أنها استخدمت نفس الأساليب المتبعة مع الأطفال الذين تعلمهم التواصل، موضحة أن ستيلا لديها نفس قدرات طفل يبلغ من العمر عامين.