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22:56 11 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019
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    فجر السعيد تنشر صورة خلال تعرضها للغيبوبة

    © Photo/ Facebook/ Fajer Alsaeed
    منوعات
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    نشرت الإعلامية الكويتية فجر السعيد، صورة لها أثناء مرضها أثارت جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي.

    والصورة نشرتها السعيد عبر حسابها الشخصي على موقع Instagram، وهي في حالة غيبوبة كاملة أثناء توجهها إلى باريس بالطائرة لتلقي العلاج، وظهرت المطربة أحلام وهي تجلس بجانبها طوال الطريق.

    وشكرت السعيد أحلام، وعلقت على الصورة: "في لحظة غيبوبة لا أعلم ما يدور حولي، وفي طائرة الإخلاء الطبي في طريقنا إلى باريس لنبدأ مرحلة العلاج كانت يد أحلام تحن علي حنان الأخت، والصديقه الحبيبة، لتطمئني بأنني سأعود كما كنت.. شكراً أحلام... يحيي العظام وهي رميم".

     

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    الحمدلله حمد الشاكرين 🙏🏻 بفضل الله سبحانه ثم دعائكم ثم شطارة الدكتور Alexander RAULT ربي نجاني منما كنت فيه وبديت مرحله اعادة التأهيل للعوده الى الحياة المعتاده من جديد.. العمليه التي اجريتها ليست سهله.انها عمليه كبرى استمرت أكثر من 8 ساعات.خذوني من الغرفه الساعه 12 توقيت باريس ورجعوني الغرفه 12 بالليل توقيت باريس .. الدكتورAlexander RAULTيقول العمليه الاولى كانت To Save Live لان وضعي الصحي كان سيء جداً وهناك غرغرينا في الأمعاء وتسمم بالدم وجرثومه.. يقول الدكتور Alexander RAULT العمليه الأولى خذيتها على عاتقي ومسئوليتي واعلم انها مخاطره لكن كان لابد من إنقاذ حياتچ وبعدها جلست في العنايه المركزه شهر كامل ثم خرجت الى غرفة ملاحظه تحت رقابة الطاقم الطبي لإني حتى تلك اللحظه لم أستطع التحرك فقط يدي تتحرك قليلاً... استمريت في غرفة الملاحظه شهرين وبعد مرور 3شهور على العمليه الأولى في باريس تم تحديد العمليه ال2 بعد اراحة الامعاء كلها في 3 اشهر وحاولت خلال هالفتره اضغط على نفسي في العلاج الطبيعي للعوده للمشي وكنت اخذ في اليوم 3 حصص مع الدكتور محمد قنجراوي لاعادة تأهيل العضلات والأوتار المتوقفه.. اكرر الشكر والتقدير للدكتور محمد قنجراوي سوري مقيم في فرنسا ويعمل في احد المستشفيات الجامعيه بعد اربعين جلسه علاج طبيعي عدت للمشي من جديد وتحركت كل عضلات جسمي بعد أن كنت ⁧‫#معوقه‬⁩ لاتتحرك الا عيوني وجهه وحده فقط..(يتبع)

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    وكشفت فجر السعيد، مؤخرا عن تعافيها من الوعكة الصحية، التي تعرضت لها مؤخرا، مشيرة إلى أنها بدأت مرحلة إعادة التأهيل للعودة إلى حياتها اليومية بشكل طبيعي.

    وبعد تعافيها نشرت صورة لها على موقع "انستغرام"، لتطمئن محبيها على صحتها، بعد الأزمة الصحية التي كادت أن تتسبب في وفاتها، حيث قالت إن العملية، التي خضعت لها ليست سهلة، وأنها استمرت لمدة 8 ساعات في مستشفى في فرنسا.

     

    ولفتت إلى أن الطبيب الخاص بها، قال إن العملية الأولى كانت لإنقاذ حياتها فقط، لأن وضعها الصحي حينها كان سيئا للغاية، مشيرا إلى أنها "كانت مصابة بغرغرينا في الأمعاء وتسمم في الدم وجرثومة، لافتة إلى أنه أجراها على مسئوليته على الرغم من خطورتها".

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    الحمدلله على نعمة #الأخت

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    ولفت إلى أنها "نجحت ومكثت بعدها فترة في العناية المركزة لمدة شهر كامل، تلاها شهرين تحت رعاية الطاقم الطبي نظرا لعدم قدرتها على تحريك جسدها بالكامل"، مشيرة إلى أنه تم تحديد موعد العملية الثانية بعد ثلاثة شهور من العملية الأولى.

    ولفتت إلى أنها خلال هذه الفترة حاولت الضغط على نفسها لتستطيع المشي من جديد، وذلك بعمل 3 جلسات في اليوم لإعادة تأهيل العضلات والأوتار.

    وتعرضت فجر السعيد مؤخرا لوعكة صحية، مكثت على إثرها في المستشفى لفترة طويلة، وسافرت بأمر من أمير الكويت صباح الأحمد الصباح إلى فرنسا للعلاج ورافقتها في الرحلة العلاجية ‏الفنانة أحلام‎.

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    الكلمات الدلالية:
    الكويت, أخبار الصحة العامة, أخبار الصحة, فجر السعيد
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