رجل يكتشف سنا نما في أنفه مدة 20 عاما

وعلق السن داخل أنفه بعد حادث تعرض له في عمر عشر سنوات، ولجأ الرجل إلى الطبيب بعدما عانى من انسداد في الأنف لفترة ثلاث أشهر، بحسب صحيفة "ديلي ميل".

Man, 30, discovers a tooth 'has grown inside his NOSE for 20 YEARS' https://t.co/ooKFb6KgAM — Daily Mail Online (@MailOnline) November 11, 2019

وصُدم تشانغ عندما علم أن سبب الانسداد هو سنّ فقده منذ عشرين عاما؛ ونمو الأسنان في تجويف الأنف أو حتى الأذن هي حالة نادرة للغاية وتحصل عادة إثر الحوادث أو مشاكل في النمو.

Chinese man finds tooth that's grown in his nose for two decades https://t.co/Ygx9GB2gIo pic.twitter.com/9qc27ScOaQ — Toronto Sun (@TheTorontoSun) November 11, 2019

ووقع تشانغ من الطابق الثالث في طفولته في أحد المراكز التجارية، وأصيب بجروح خطيرة وتلقى أكثر من 60 غرزة في وجهه، ولكنه لم يلاحظ أو يشعر باندفاع السن إلى أنفه.

ولم يصدق الأطباء أولا ما اكتشفوه لكنهم اقتلعوا السن بنحاح، الذي بلغ طوله سنتيمترًا واحدًا خلال جراحة استمرت 30 دقيقة.

وحسب بيانات "ميديكال جورنال" يصاب 0.1 % من الأشخاص بالحالة وإلى الآن تم تشخيص 23 حالة مسجلة بين عامي 1959 و2008.