خلال إعدادها له... قالب حلوى ينهي حياة مسنة

توفيت ربة منزل فرنسية، خلال قيامها بإعداد قالب من الحلوى لابنها، بعد أن علق وشاحها في الخلاط الكهربائي.

ووفقا لما نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أفادت فرق الإسعاف والشرطة أن امرأة، تبلغ من العمر 58 عاما، توفيت مختنقة عندما علق وشاحها في الخلاط الكهربائي.

Mother is strangled by her food processor when her scarf gets caught in it while she made a cake with her 15-year-old son https://t.co/ZTU4lAMDxY — Daily Mail Online (@MailOnline) November 11, 2019

وأوضحت الشرطة الفرنسية أن المرأة الخمسينية كانت تعد الحلويات مع ابنها عندما وقع الحادث المؤسف، مشيرة إلى أن ابن الضحية، البالغ من العمر 15 عاما، كان في الشقة.

وقام الابن بفصل التيار الكهربائي عن الخلاط، ممزقا وشاح والدته، إلا أن ما فعله لم يكن كافيا لإنقاذ حياتها.