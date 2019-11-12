Widgets Magazine
تسجيل
17:11 12 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019
مباشر
    بحث
    الفنانة المصرية هند رستم

    نظرة عبد الناصر وأجر فاتن حمامة... أسرار من حياة "ملكة الإغراء" هند رستم

    © AFP 2019 / -
    منوعات
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر

    نادرا ما يصدر المشاهير في العالم العربي مذكرات رسمية، ربما خوفا من غضب بعض زملائهم، أو حفاظا على الصورة المرسومة عنهم لدى الجمهور، باستثناء بعض الأسماء التي تشجعت وأقدمت على هذه الخطوة مثل الفنانة المصرية الراحلة هند رستم.

    ففي مذكراتها، التي طرحت العام الماضي 2018، وأعدها الصحفي أيمن الحكيم، تروي الفنانة الراحلة، التي اشتهرت بلقب ترفضه هو "ملكة الإغراء"، محطات بارزة في مشوارها الفني، ولمحات إنسانية، وعن علاقتها بأصدقائها من الفنانين، أمثال فاتن حمامة وشادية وأحمد مظهر، والتي نعرض مقتطفات منها في الذكرى الـ88 لميلادها، اليوم الثلاثاء.

    "صدفة" أدخلتها الفن

    تقول هند رستم في مذكراتها التي تحمل اسم "مذكراتي"، إنها دخلت الفن صدفة، بعدما ذهبت مع صديقتها لمكتب إنتاج، وبعدما شاهدها المخرج عز الدين ذو الفقار، اختارها للعمل كومبارس في فيلم "أزهار وأشواك".

    وتابعت أنها أحبت التمثيل، وساندتها والدتها الراحلة، وفي المقابل قاطعها والدها بعدما أصرت على استكمال مشوارها في مجال التمثيل، ولم يكلمها إلا حينما تزوجت من طبيب النساء المصري محمد فياض.

    حسن الإمام

    خصصت هند رستم مساحة طويلة في مذكراتها الشخصية للحديث عن مكتشفها المخرج حسن الإمام، فقالت: "قبله كنت مجرد ممثلة ناشئة تؤدي الأدوار الثانوية، ولا يشعر المخرجون بموهبتها، وكان هذا يحزنني، ولذلك كنت أبحث عن مخرج كبير، يُخرج الطاقات المدفونة بداخلي حتى عثرت عليه".

    وتابعت: "أول لقاء بحسن الإمام كان في فيلم "الملاك الظالم"، الذي قامت ببطولته فاتن حمامة مع كمال الشناوي عام 1954، وكنت ذهبت إليه بخطاب توصية من المنتج حسن رمزي، ليرشحني فيه لدور البطولة الثانية، ولكن عندما ذهبت إليه في مكتبه وجدت الممثلة الشابة زهرة العلا، وكانت قد بدأت شهرتها، وشعرت من حديثهما بأنها قد حصلت بالفعل على الدور".

    وواصلت: "انتابني شعور بالخجل، وعندما انصرفت، سألني حسن الإمام، أنت كنتي جايه ليه؟، فأجبته كان معي جواب لحضرتك من الأستاذ حسن رمزي، بس خلاص ما عادش له لازمة، فرد ملوش لازمة إزاي؟ وريني كده، فعندما أخذ الخطاب وقرأه قال لي: أنا سأعطيك دورا في الفيلم".

    وتكمل هند، بحسب مذكراتها: "وبالفعل أسند لي دورا صغيرا أقوم فيه بغناء أغنية "يا سلام على الهوى" بطريقة الدوبلاج.. وعندما صورت الأغنية أعجب بها، وقرر أن يزيد مساحة الدور وعدّل السيناريو، ونجحت هذه الأغنية جدا، وذاع صيتها في ذلك الوقت".

    وعندما شرع حسن الإمام في التجهيز لفيلمه، "بنات الليل"، كان مترددا في اختيار الممثلة التي تقوم بدور البطولة الثانية أمام الفنانة مديحة يسري، فاستشار المنتجة ماري كويني وسألها: "تفتكري أجيب مين مع مديحة؟"، وأشارت "رستم" إلى أنها قالت له: "معروف عنك إنك جريء وبتصنع نجوم جديدة، عندك مثلا هند رستم"، ثم سأل حسن رمزي الذي رشحها للدور ووقع الاختيار عليها.

    وأضافت هند بمذكراتها: "أمضى معي حسن الإمام عقد احتكار، وذات يوم عرض علي المخرج عز الدين ذو الفقار العمل معه في فيلم "رد قلبي"، وكان فيلما عن ثورة 23 يوليو/تموز 1952، وعندما قرأت الدور أُعجبت به، ولكن عقد الاحتكار منعني من القبول، فاستشرت السيدة آسيا المنتجة في هذا الأمر، فقالت لي إن العقد لا يمنعني من العمل في أعمال أخرى بعيدا عنه لأنه لا يعطيك مرتب شهري، وأقر رأيها المحامي علي منصور، وبالفعل اشتركت في الفيلم، مما تسبب في غضب حسن الإمام".

    وفي عام 1963، وبعد قطيعة استمرت 5 سنوات عادت هند للتعاون مع الإمام في فيلم "شفيقة القبطية".

    رأيها في أحمد مظهر ونيازي مصطفي

    أكدت هند رستم أن الفنان المصري أحمد مظهر لم يكن يعجبها كممثل، فكانت تشعر دائما أنه ضابط أو عسكري، وكان يليق في أدوار الباشا أو البرنس.

    كما أكدت أنها لم تحب التعامل مع المخرج نيازي مصطفى، لأنه لا يعطي فرصة للممثل أن يظهر أفضل ما لديه.

    تتنكر من أفلام قدمتها

    تعتبر هند رستم أن فيلمها الكوميدي "لوكاندة المفاجآت" دون المستوى، على الرغم من أنها وافقت على السيناريو قبل أن تقرأه، وسبب ذلك أنها كانت تحلم أن تقف أمام الفنان إسماعيل ياسين، فكان الظهور في فيلم من بطولته هو حلم نجوم كُثر من أبناء جيلها، خاصة أنه كان صاحب شعبية طاغية.

    أما عن أقل أفلامها كما وصفته، قالت: فيلم "أعظم طفل في العالم" عام 1972، على الرغم من "عشقها" للفنان رشدي أباظة، إلا إن الفيلم لم يقدم لها جديدا.

    وأشارت هند إلى أنها لم تحب فيلم "وكر الأشرار" أيضا، أمام صديقها الفنان فريد شوقي، فهي غير راضية عنه، ولا تتذكر منه سوى أن هناك مشاهد تم تصويرها في فيلا المخرج حسن الصيفي.

    فاتن حمامة وعرض خليجي

    قالت هند رستم في مذكراتها إنها أفضل من الفنانة المصرية فاتن حمامة، موضحة أن الأخيرة قدمت نمطا واحدا من الأدوار، وهي "الفتاة المغلوبة على أمرها"، أو "الزوجة المحترمة"، أما أنا، فقدمت الأم، الزوجة، فتاة الليل، الراهبة، وهذا التنوع يجعلني الأفضل.

    وبعد اعتزال رستم في عام 1979، عرض عليها العودة للتمثيل وبطولة مسلسل "عائلة شلش" عام 1990، ووافقت بالفعل على العودة، إلا أنها طلبت أجرا مساويًا لفاتن حمامة في ذلك الوقت، ورفضت الجهة المنتجة، فتعثرت المفاوضات.

    بعد ذلك قامت شركة إنتاج خليجية بعرض أجر أعلى من الأجر الذي طلبته من قبل، في مقابل بطولة مسلسل يعرض على إحدى القنوات الخليجية، إلا إنها رفضت لأنها أرادت أن تكون عودتها من خلال التليفزيون المصري.

    رفضت تكريما

    في عام 2004، رفضت هند رستم جائزة الدولة التقديرية في الفنون، وفسرت الأمر بأن التكريم "تأخر"، خصوصا أن

    "هناك هند رستم واحدة فقط، فكيف لا يتم تكريمها خلال كل هذه السنوات، خاصة أنهم كرموا من أقل مني، ثم بعد ذلك يتذكرونني، كما أن شادية أحق أن تتكرم قبل مني وخصوصا أنها لمعت قبلي".

    لقب "ملكة الإغراء"

    كان أول من أطلق على هند رستم لقب "ملكة الإغراء" الإعلامي المصري مفيد فوزي، وقالت إنها لا تحب هذا اللقب، خاصة أنه يحصرها في نوعية معينة، وهي أجادت كل أنواع الشخصيات الدرامية.

    وأشارت "بسنت" ابنة هند رستم في تصريحات تلفزيونية، أن مفيد فوزي أطلق على والدتها هذا اللقب دون قصد، وإنما تعبيرا عن أنوثتها وجمالها، الذي كان يميزها عن غيرها من ممثلات جيلها.

    ارتعبت من جمال عبد الناصر

    روت هند رستم في مذكراتها أنها التقت بالرئيس المصري الراحل، جمال عبد الناصر 3 مرات في حياتها، الأولى كانت في صالة العرض الصغيرة باستديو مصر، لمشاهدة فيلم "رد قلبي"، وجلست وقتها خلفه مباشرة وبجوارها الفنان صلاح ذو الفقار، وقبل عرض الفيلم تم عرض لقطات سياسية ظهر فيها العاهل الأردني الراحل، الملك حسين، ووقتها انتقدت طريقة "حلاقته" لشعره، وسمعها عبد الناصر والتفت إليها، ولم يتحدث "ونظرة عينه كانت مثل الرصاص"، ووقتها "نزلت تحت الكرسي" من شدة الرعب.

    وأضافت أن "كاريزما" عبد الناصر وحضوره القوي أكبر بكثير مما يظهر في الشاشات، فارتبط في ذهنها طيلة الوقت بنظرته الحادة، وطلته الرهيبة، ووصفته بأنه "كان حاجة تخض"، بحسب تعبيرها.

    المرة الثانية، كانت في سينما "كايرو بالاس" لحضور نفس الفيلم، وجلست وراء الزعيم الراحل أيضا، لكنها لم تتحدث هذه المرة.

    أما المرة الثالثة التي قابلت فيها جمال عبد الناصر، فكانت حينما جاء الزعيم السوفييتي "خروتشوف"، وأقيم حفل حضره سياسيون وفنانون، وهذه المرة كذلك لم تتحدث بشكل مباشر مع الزعيم الراحل، وقالت: "عبد الناصر كان زعيم بجد".

    انظر أيضا:

    أسماء ممنوعة حول العالم... السعودية حظرت عبد الناصر وأمير وبسملة
    كواليس رسائل سرية وإنذار مباشر غير مسموع من الملك حسين إلى عبد الناصر قبل نكسة 1967
    تزامنا مع ذكرى رحيله الـ49... ابنة جمال عبد الناصر: منزلنا لم تحطمه الغارات الإسرائيلية
    أبرز 5  شائعات عن وفاة جمال عبد الناصر
    مع احتفال "غوغل" بميلاد هند رستم... الطفلة الشرسة التي تحولت إلى "نجمة الإغراء الأولى" بسبب إصابة
    الكلمات الدلالية:
    مذكرات, أخبار مشاهير, مشاهير, أخبار منوعات, منوعات, مصر, جمال عبد الناصر, فاتن حمامة, هند رستم
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    المشي لمسافات طويلة في الغابة الاستوائية الخضراء، كوستاريكا، أمريكا الوسطى
    أفضل عشرة أماكن للزيارة في عام 2020
    غوغل...هل أنا مصاب بمرض خطير؟!
    "غوغل"...هل أنا مصاب بمرض خطير؟
    التعاون الروسي السعودي
    العلاقات الروسية السعودية
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك