هند صبري تكشف عن طلب صادم من مخرجة فيلمها "نورا تحلم"

كشفت الممثلة التونسية، هند صبري، عن تلقيها طلبا صادما، من هند بو جمعة، مخرجة فيلمها "نورا تحلم"، الذي حاز على العديد من الجوائز في مهرجانات سينمائية.

وأشارت صبري إلى أنها صدمت من طلب المخرجة منها، وهو أن تخضع لتجارب أداء، مثلها مثل أية ممثلة مبتدئة، لكي تتأكد من أنها مناسبة للدور أم لا، بحسب تصريحاتها لمجلة "لها".

وقالت: "أكثر ما فاجأني أو بالأحرى صدمني هو طلب هند بو جمعة مني القيام بتجارب أداء لكي تتأكد من أنني مناسبة للدور أم لا، ولا أنكر أن طلبها هذا صدمني في البداية، لأنني أحترف التمثيل منذ ما يقارب الـ 20 عاماً، وأتمتع بخبرة واسعة في مجال الفن".

وأردفت: "نظرا لأنني فنانة محترفة، كان من الضروري أن أحترم وجهة نظر هند لكونها المخرجة، فأديت تجارب الأداء برحابة صدر، لأن هند من المخرجين المستقلين الذين لا يهتمون ببريق نجومية الممثلين بمقدار ما يركزون على أهلية الممثل للدور، وفزت فعلا بالدور بعد عمل التجارب التي مكنتي من ملامح الشخصية الشكلية والنفسية".

يشار إلى أن الفيلم الروائي التونسي الطويل "نورا تحلم"، للمخرجة التونسية، هند بو جمعة، توج بجائزة التانيت الذهبي، في الدورة الـ30 لمهرجان "أيام قرطاج السينمائية" بتونس، التي يحمل اسم مديرها المنتج الراحل نجيب عياد وامتدت من 26 من أكتوبر/ تشرين الأول حتى 2 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري بمدينة الثقافة بالعاصمة التونسية.

ويأتي فوز "نورا تحلم"، بعد حصوله سابقا على عدة جوائز قيمة، إثر عرضه في مهرجانات سينمائية عالمية، منها جائزة أفضل فيلم في مهرجان بوردو للسينما المستقلة.

كما حازت هند صبري عن دورها في الفيلم، على جائزة أفضل ممثلة في مهرجان "الجونة" السينمائي الدولي.