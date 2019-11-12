مروان خوري يلغي حفلا غنائيا في سلطنة عمان

اعتذر الفنان اللبناني، مروان خوري، عن مشاركته في حفل خاص بسلطنة عمان، بسبب ظروف صحية.

وكتب خوري عبر حسابه الشخصي على موقع "إنستغرام": "أعزائي، كان من المفترض أن أشارك اليوم المحبين في سلطنة عمان في جلسة خاصة، ولكن للأسف لدواعي صحية تعذر ذلك".

وتابع: "سألتقى بكم بمشيئة الله يومي 14 و15 ‏مع الأوركسترا السمفونية بدار الأوبرا السلطانية، وعذرا مجددا".

وأشار مروان خوري إلى أنه يقيم اليوم الثلاثاء في أحد فنادق السلطنة، ويتناول المضادات الحيوية والأدوية بناء على استشارة طبية، بحسب مجلة "سيدتي".

وأعرب المطرب والملحن اللبناني، عن أمله في أن يتعافى سريعا من وعكته الصحية والسماح له بالخروج من الفندق، لكي يتمكن من الغناء أمام جمهوره في سلطنة عمان يومي الخميس والجمعة المقبلين، في دار الأوبر السلطانية.