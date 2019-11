مروان خوري يلغي حفلا غنائيا في سلطنة عمان

View this post on Instagram

أعزائي كان من المفترض ان أشارك اليوم المحبين في سلطنة عمان في جلسة خاصة ولكن للأسف لدواعي صحية تعذّر ذلك مع التأكيد انني سألتقي بكم بمشيئة الله يوميّ ١٤و١٥ ‏مع الأوركسترا السمفونية بدار الاوبرا السلطانية. وعذراً مجدداً🙏