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12:15 13 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019
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    سمكة القرش البيضاء العملاقة

    لماذا تتخلص أسماك القرش من معدتها... فيديو

    CC BY-SA 2.0 / Bernard Dupont / Great White Shark
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    وجدت مجموعة من الباحثين ظاهرة غريبة لدى أسماك القرش، حيث أنها تتقيأ معدتها لمدة قصيرة جدا ثم تبتلعها مرة أخرى.

    وهناك عدة أسباب توضح لماذا تفعل ذلك أنواع مختلفة من أسماك القرش:

    1. تنظيف المعدة من السموم: أوضحت دراسة نشرت عام 2005، أنه تم مراقبة هذا السلوك لدى أسماك القرش في البحر الكاريبي، حيث أنها تقوم بإزالة كل ما لم تتمكن من هضمه أو لإزالة الطفيليات أو المخاط ثم تعيد معدتها إلى مكانها بعد أقل من ثانية، كما قال بحث آخر نشر في مجلة "نيتشر" عام 2000 إن أسماك القرش تتقيأ معدتها للتخلص من المواد الضارة.

    2. تتقيأ حتى تتسع المعدة لطعام جديد: كشفت بيانات دراسة نشرت في مجلة "بلوس وون" عام 2013، أنه عندما كانت تتغدى أسماك القرش على الحيتان في جنوب أفريقيا، كانت تتقيأ أجزاء كبيرة من الحوت لتعود إلى فريستها مرة أخرى. وكما قال العلماء، لم يكن دافع الأسماك للتقيؤ هو الشراهة بل هم يقيمون جودة الطعام عن طريق البنية الحسية في أفواههم وإن كان الطعام لا يفي بالمعايير الخاصة بهم، فسوف يتخلون عنه لصالح تناول قطعة أفضل.

    3. تتقيأ خوفا من سمكة قرش أكبر حجما: راقب العالم هامرشلاغ مرة كيف تقيأت سمكة القرش الفقمة التي قد أكلتها للتو في الوقت الذي كانت سمكة قرش أخرى تسبح بجانبها وبالنتيجة حصلت السمكة الأكبر على الوليمة والأخرى ابتعدت عن المنطقة تماما. من غير المعروف لماذا فعلت سمكة القرش الأولى ذلك وربما لم ترد أن تدخل في شجار مع منافستها الضخمة

    4. تتقيأ تحت ظروف التوتر والقلق: أشار الباحث غريغوري سكومال أن هذا السلوك هو رد فعل على قلق ما فالسمكة تتقيأ كما يمكنها الإجهاض عند التقاطها بمشابك الصيد مثلا وأضاف باحث آخر، نيل هامرشلاغ من جامعة ميامي قد يكون الهروب أسهل على معدة فارغة.

    وسمكة القرش ليس الحيوان الوحيد الذي يتقيأ معدته بهدف تنظيفها، فالضفادع مثلا تتقيأ للتخلص من السموم كما أنها تبتلع أحيانا الدبابير والنمل السام عمدا لبناء السموم الخاصة بها، وهناك حيوان بحري آخر يتقيأ معدته بالإضافة إلى أمعائه وهو خيار البحر ويفعل ذلك بدافع الدفاع عن النفس فيتشابك الأعداء فيما يتقيأه الحيوان ما يخيفها ويبعدها، كما أنه قادر على فصل أمعائه في حالة الهروب ثم تجديدها مرة أخرى مع مرور الوقت.

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    الكلمات الدلالية:
    معدة, تقيأ, سمكة القرش
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