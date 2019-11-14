رجل يخسر بصره بسبب "لعبة فيديو"

ووفقا لما نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، ظل الرجل يمارس الألعاب على هاتفه منذ الليل وحتى ساعات الفجر الأولى.فقد البصر في عينه اليسرى فأسرع نحو المستشفى.
وأوضح الأطباء أن الرجل عانى من نزيف في عينه، بعد تمزق أصاب الأوعية الشبكية، فيما يطلق عليه "اعتلال فالسلفا الشبكي"، وعادة ما يكون ناجم عن مجهود بدني كبير.
وخضع الرجل لجراحة بالليزر، ومن المتوقع أن يتعافى خلال شهر.
يذكر أنه في وقت سابق، تعرض رجل لفقدان البصر بإحدى عينيه، بعد تعرضه لما يعرف بـ"جلطة العين"، نتيجة ممارسته المفرطة للألعاب على هاتفه، عندما كان مستلقيا على سريره وغرفته مطفأة الأنوار.
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