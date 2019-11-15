بالفيديو... روبي توضح حقيقة انسحابها من "موسم الرياض"

خرجت الفنانة المصرية، روبي، لكي ترد على حقيقة انسحابها من مسرحية "علاء الدين والعفريت"، المقرر عرضها في المملكة العربية السعودية ضمن "موسم الرياض"، وذلك بسبب نشوب خلافات بينها وبين منتج العمل.

وقالت روبي إنها لم تنسحب من العرض لأنها لم تتفق عليه في المقام الأول، بحسب تصريحاتها لبرنامج "ET بالعربي".

وأوضحت الفنانة المصرية أنها لم تتفق على العرض المسرحي، بسبب وجود تعارض في المواعيد، فضلا عن أنها لم تستطع ترتيب وقتها لكي يتناسب مع مواعيد المسرحية.

وتشهد مسرحية "علاء الدين والعفريت" الظهور الأول للفنان المصري، أحمد عز، على خشبة المسرح، وسيتم عرضها على المسرح العربي في مدينة الرياض، على مدار 4 أيام بدءا من 12 إلى 15 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

"موسم الرياض"، هو أحد مهرجانات مواسم السعودية الـ11 التي أطلقت على مستوى المملكة بدءا من العام 2019 وتهدف لتحويلها إلى وجهة سياحية عالمية.

وتصل مدة المهرجان الذي يقام في العاصمة الرياض إلى 70 يوما تبدأ في 11 أكتوبر/ تشرين الأول، ويتوقع أن يستقطب 20 مليون زائر، فيما يصل عدد فعالياته إلى أكثر من 100 فعالية، تتوزع على 12 موقعا بمساحة 14 مليون متر مربع.