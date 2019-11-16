عقب شائعة وفاته... شاهد أحدث ظهور للفنان عادل إمام

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة للفنان المصري القدير عادل إمام، عقب انتشار شائعات تفيد بوفاته.

ويظهر الزعيم عادل إمام في الصورة، خلال كواليس تصوير مسلسله الجديد "فالنتينو"، المقرر عرضه في رمضان المقبل.

عادل إمام في الصورة، يظهر ممسكا بورق سيناريو المسلسل لمذاكرة أحد المشاهد التي يستعد لتصويرها.

من كواليس فالنتينو أول صورة للزعيم #عادل_امام بعد شائعة وفاته https://t.co/UASCc1i3J5 pic.twitter.com/fiieMPW5Mx — اليوم السابع (@youm7) November 15, 2019

واقترب صاحب الـ80 عاما، من إنهاء تصوير مشاهده في المسلسل، الذي يعود به للتنافس في الموسم الرمضاني، بعد غياب عن الموسم الرمضاني الماضي.

ويجسد عادل إمام شخصية رجل أعمال صاحب مجموعة مدارس دولية يدعى نور عبد المجيد فالنتينو، ويواجه طوال الأحداث مشاكل وأزمات تتعرض لها سلسلة المدارس التي يمتلكها، بالإضافة لدخوله في قصص عاطفية عديدة، في إطار تشويقي اجتماعي.