بالفيديو... حادث مروع لشاحنة ضخمة ووفاة السائق في الحال

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لحادث مروع بسقوط شاحنة ضخمة من أعلى أحد الجسور

الحادث نجم عن اصطدام سيارة صغيرة بالشاحنة، ليفقد السائق سيطرته عليها ويصطدم بحافة الجسر.

وأسفر الحادث عن سقوط الشاحنة من أعلى الجسر، عقب تحطيم الحاجز على جانبه.

وزعم متداولو المقطع، وفاة سائق الشاحنة في الحال نتيجة السقوط من ارتفاع كبير.