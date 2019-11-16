شيرين عبد الوهاب تحدث ضجة في الرياض بسبب تصريحاتها عن "الرجل"

عادت المطربة المصرية، شيرين عبد الوهاب، لتحدث ضجة جديدة حولها، وهذه المرة خلال مشاركتها في "موسم الرياض".

عادت المطربة المصرية، شيرين عبد الوهاب، لتحدث ضجة جديدة حولها، وهذه المرة خلال مشاركتها في "موسم الرياض".

وخلال حفلها الغنائي، الذي أحيته الخميس، وجهت شيرين كلمة إلى جمهورها، قائلة: "طالما لا نستطيع الاستغناء عن الرجل في حياتنا يبقى نسمع كلامه أحسن، ولا أنتوا شايفين إيه.. ليه بتدوخوهم وتطلعوا عينيهم، خلاص رفعنا الراية البيضا".

وأثارت تصريحات المطربة المصرية استفزاز العديد من متابعيها، خاصة من النساء، اللاتي اعتبرت أن كلامها إهانة لهن، لتعلن بعضهن مقاطعة أغاني شيرين بعد هذا التصريح، الذي اعتبرنه غير مناسب، لأنه يوجه لهن بعد الانفتاح والتطور الذي تشهده المملكة."العربية السعودية".

ودشن الغاضبون من تصريحات شيرين عبد الوهاب هاشتاغ بعنوان "#اخرسي_ياشيرين"، الذي تصدر أكثر الموضوعات رواجا في "تويتر" السعودية.

وقال حساب يحمل اسم "سبراء": "شيرين على كثر حفلاتها بالعالم العربي، إلا أنها ما قالت هالكلام إلا بالسعودية، مع أنها عارفة بالمشاكل اللى صايرة عندنا بين الجنسين، بمعنى ثاني تدور على المشاكل لنفسها".

#اخرسي_ياشيرين



شيرين ع كثر حفلاتها بالعالم العربي الا انها ماقالت هالكلام الا بالسعوديه مع انها عارفه بالمشاكل الي صايره عندنا بين الجنسين

بمعنى ثاني تدور المشاكل لنفسها (:



شيرين انتي عارفه ان البنت السعوديه اذا لبست نفس فستانك ذا الرجال حقينك بيسوون لها هاشتاق ويقذفونها ؟ pic.twitter.com/UWMbmGOlyf — سبراء (@AEdthr) November 15, 2019

فيما قال حساب آخر باسم "هلالية": "كلامك ده يقلل من قيمة المرأة ويزيد من تعالي بعض الذكور، غنّي يا شيرين بدون تصريحات".

#اخرسي_ياشيرين

اخس عليك ياشيرين انتي عارفه ان كلامك دا يقلل من قيمة المرأة ويزيد من تعالي بعض الذكور 😒



شيرين انتي تغني وبس بدون تصاريح#اخرسي_ياشيرين



pic.twitter.com/6ptHYud5AG — هلاليه وكفى58🏆💙 (@soso81445747) November 15, 2019

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ودائما ما تضع شيرين عبد اولهاب نفسها في ورطة جديدة بسبب "زلات لسانها"، بدءا من هجومها على زملائها في الوسط الفني، إلى التهرب من تعاقداتها، ثم الزواج والطلاق والزواج، وصولا إلى "البلهارسيا".

وكانت آخر الأزمات التي أثارتها شيرين داخل مصر، عندما قالت في أحد حفلاتها في البحرين: "أنا هنا أتكلم براحتي عشان اللي بيتكلم في مصر بيتحبس".

"موسم الرياض"، هو أحد مهرجانات مواسم السعودية الـ11 التي أطلقت على مستوى المملكة بدءا من العام 2019 وتهدف لتحويلها إلى وجهة سياحية عالمية.

وتصل مدة المهرجان الذي يقام في العاصمة الرياض إلى 70 يوما تبدأ في 11 أكتوبر/ تشرين الأول، ويتوقع أن يستقطب 20 مليون زائر، فيما يصل عدد فعالياته إلى أكثر من 100 فعالية، تتوزع على 12 موقعا بمساحة 14 مليون متر مربع.