بالفيديو... نجل عادل إمام يكشف مفاجأة بشأن والده

كشف المخرج رامي إمام، اليوم السبت، عن مفاجأة بشأن والده، الفنان المصري، عادل إمام.

وشارك "إمام" مقطعا مصورا له عبر حسابه على موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي، والذي يظهر جلوسه بجوار والده عادل إمام، في كواليس مسلسل "فلانتينو"، الجاري تصويره حاليا.

ويظهر عادل إمام في المقطع المصور وهو يحفظ دوره، استعدادا لتصوير مشهده المقبل في المسلسل، المقرر عرضه في شهر رمضان 2020.

View this post on Instagram Look who’ s beside me now ??? A post shared by Rami Imam (@ramimam) on Nov 16, 2019 at 11:04am PST

ووصف رامي إمام ظهور والده في المقطع المصور بـ"المفاجأة".

ويأتي المقطع المصور الذي شاركه رامي إمام، لنفي الشائعات التي انتشرت مؤخرا، حول تدهور الحالة الصحية لوالده عادل إمام.

ويقترب عادل إمام الذي يبلغ من العمر 80 عاما، من إنهاء تصوير مشاهده في مسلسل "فلانتينو"، الذي يعود به للتنافس في الموسم الرمضاني، بعد غيابه عن الموسم الرمضاني الماضي.

ويجسد عادل إمام في أحداث المسلسل، شخصية رجل أعمال صاحب مجموعة مدارس دولية، يدعى نور عبد المجيد فالنتينو، ويواجه طوال الأحداث مشاكل وأزمات تتعرض لها سلسلة المدارس التي يمتلكها، بالإضافة لدخوله في قصص عاطفية عديدة، في إطار تشويقي اجتماعي.