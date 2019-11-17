نانسي عجرم تشغل مواقع التواصل الاجتماعي بعد حفلة دبي الأخيرة... فيديو

وخطفت نانسي الأنظار بإطلالتها في الحفل وانتشرت صورها بشكل كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن ظهرت بإطلالة مميزة، حيث ارتدت فستانا ذهبيا أظهر جمالها ونعومتها، ونشرت عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مجموعة صور من إطلالتها بالحفل.
🧡#Dubai #NancyAjram pic.twitter.com/eLJwRx6Gwp— Nancy Ajram (@NancyAjram) November 16, 2019
وانهالت التعليقات من قبل محبي ومتابعي عجرم على مواقع التواصل الاجتماعي على الصور ومقاطع الفيديو حيث عبروا عن إعجابهم باطلالتها وجمال حضورها.
Nancy's looks gorgeous 💛from royal mirage's to celebrate their 20th anniversary@NancyAjram #dubai #nancyajram #نانسي_عجرم #دبي pic.twitter.com/YL7GflH1jA— nancy3jram4 (@nancy3jram4) November 14, 2019
نانسي قدمت في الحفل أجمل وأشهر أغنياتها القديمة والجديدة، هذا وتعمل نانسي على وضع اللمسات الأخيرة على عدد من الأعمال الجديدة التي ستبصر النور قريباً.
ومن المتوقع أن تطرح نانسي عجرم أغنية جديدة خلال الفترة المقبلة، حيث نشرت بعض كواليس التصوير، على أن تطرح ألبومها الجديد خلال العام المقبل 2020.
يشار إلى أن نانسي عجرم أحيت خلال الأسابيع الأخيرة مجموعة حفلات، في السعودية ومصر والإمارات العربية المتحدة.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)