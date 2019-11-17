نانسي عجرم تشغل مواقع التواصل الاجتماعي بعد حفلة دبي الأخيرة... فيديو

أحيت النجمة نانسي عجرم حفلا ضخما في دبي بحضور الآلاف من محبيها من مختلف دول العالم.

وخطفت ​نانسي الأنظار بإطلالتها في الحفل وانتشرت صورها بشكل كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن ظهرت بإطلالة مميزة، حيث ارتدت فستانا ذهبيا أظهر جمالها ونعومتها، ونشرت عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مجموعة صور من إطلالتها بالحفل.

​وانهالت التعليقات من قبل محبي ومتابعي عجرم على مواقع التواصل الاجتماعي على الصور ومقاطع الفيديو حيث عبروا عن إعجابهم باطلالتها وجمال حضورها.

​نانسي قدمت في الحفل أجمل وأشهر أغنياتها القديمة والجديدة، هذا وتعمل نانسي على وضع اللمسات الأخيرة على عدد من الأعمال الجديدة التي ستبصر النور قريباً.

ومن المتوقع أن تطرح نانسي عجرم أغنية جديدة خلال الفترة المقبلة، حيث نشرت بعض كواليس التصوير، على أن تطرح ألبومها الجديد خلال العام المقبل 2020.

يشار إلى أن نانسي عجرم أحيت خلال الأسابيع الأخيرة مجموعة حفلات، في السعودية ومصر والإمارات العربية المتحدة.