مالكو شركة إنتاج يتلقوا تهديدات بالقتل بسبب المطربة الأمريكية تايلور سويفت

وكان جماهير سويفت أطلقوا حملة غاضبة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لتقديم الدعم والمطالبة بحقوقها، بعد منع الشركة لها من أداء أغنياتها القديمة واستخدامها في فيلمها الوثائقي القادم على شبكة "نيتفلكس"، بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.
وجاءت نداء تايلور سويفت لمتابعيها على "تويتر"، بعد أنباء ذكرت أنها ستتسلم جائزة "فنان العقد" في حفل جوائز الموسيقى الأمريكية في وقت لاحق من العام الحالي.
وقالت سويفت في تغريدتها، إنها كانت تعتزم تقديم مزيج من أهم أغانيها خلال الحفل.
وأضافت مطربة البوب الشهيرة، أن المسؤولين هما سكوت بورتشيتا وسكوتر براون، وأنهما رفضا أيضا استخدام أغان قديمة لها أو بث مقطع من فيلم وثائقي تعده شبكة "نيتفلكس" عن حياتها.
وقالت: "الرسالة التي تلقيتها واضحة تماما، فحواها الأساسي: كوني فتاة لطيفة واصمتي وإلا ستجدين عقابا".
في المقابل، نفت شركة "بيغ ماشين" في بيان لها، ادعاء سويفت بمنعها من تأدية أغانيها، أو استخدامها في أي عروضها وحفلاتها المقبلة، مؤكدين عدم أحقيتهم بذلك بعد منحها التراخيص اللازمة لإعادة تسجيل أغانيها لاستعادة ملكيتها، وذلك منذ إعلان انفصالها عن الشركة.
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