بالصور... أحم نفسك من أي هجوم نووي مقابل 395 ألف دولار

تم طرح مخبأ نووي، كان يحتضن أكبر صاروخ باليستي عابر للقارات في الولايات المتحدة، للبيع.

ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، المخبأ الموجود تحت الأرض، يمكن الوصول إليه من خلال سلم طوله نحو 12 مترا، وهو مصمم لمقاومة أي هجوم نووي.

ويقع المخبأ في جنوب ولاية أريزونا الأمريكية، وكان في أحد الأيام موطنا لصاروخ "Titan II"، الذي كان يعد أكبر صاروخ باليستي عابر للقارات يملكه سلاح الجو الأمريكي.

Hidden in the Arizona desert, a Cold War nuclear missile site on sale for $395,000 https://t.co/WODwGaxNjx — Daily Mail US (@DailyMail) November 14, 2019

وذكر مالك المخبأ أنه قرر عرضه للبيع لأنه "يشعر بالملل"، موضحا أنه قام بشرائه لتحويله إلى مركز تجاري لتخزين البيانات "لكن الخطة ألغيت بسبب الركود الاقتصادي".

وأعلن المالك رفضه عروضا من مشترين أرادوا تحويل المخبأ مخزن للماريغوانا الطبية واستوديو تصوير أفلا إباحية.

ويريد المالك الحصول على 395 ألف دولار لبيع المخبأ، مع توقيع تنازل عن المسؤولية قبل نزول السلم للقيام بجولة.