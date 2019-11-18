إسرائيل تفتتح أحد مهرجاناتها السينمائية بفيلم سعودي

أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية، اليوم الاثنين، أن فيلما سعوديا سيفتتح مهرجان سينما المرأة الإسرائيلي، المقرر إقامته في شهر ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وقالت الخارجية الإسرائيلية، عبر حسابها على تويتر "إسرائيل بالعربية"، إن "فيلم المرشحة المثالية للمخرجة السعودية هيفاء المنصور سيفتتح مهرجان سينما المرأة الإسرائيلي الذي سيقام في مدينة أورشليم القدس في الشهر المقبل".

وأشار حساب إسرائيل بالعربية إلى أن "الفيلم السعودي حاز على جائزة لجنة التحكيم في مهرجان البندقية ويمثّل المملكة العربية السعودية في منافسات جائزة أوسكار".

سيفتتح فيلم "المرشحة المثالية" للمخرجة السعودية 🇸🇦 هيفاء المنصور مهرجان سينما المرأة الإسرائيلي 🇮🇱 الذي سيقام في مدينة أورشليم القدس في الشهر المقبل. يشار إلى أن الفيلم السعودي حاز بجائزة لجنة التحكيم في مهرجان البندقية ويمثّل المملكة العربية السعودية في منافسات جائزة أوسكار pic.twitter.com/TA8PCLx3IG — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) November 18, 2019

وحظي فيلم "المرشحة المثالية" بدعم من وزارة الثقافة السعودية، وهو من بطولة ميلا الزهراني ونورة العوض، وشارك في كتابته براد نيمن مع هيفاء المنصور، وصور بالكامل داخل المملكة العربية السعودية.

وأصبح فيلم هيفاء المنصور في "فينيسيا السينمائي" أول فيلم سعودي يشارك في المسابقة الرسمية لواحد من أبرز المهرجانات العريقة بالعالم.

ويروي فيلم "المرشحة المثالية"، قصة سيدة سعودية تقرر خوض الانتخابات البلدية لأسبابها الخاصة.

يشار إلى أن مخرجة الفيلم، هيفاء المنصور، نفت في يوليو/تموز 2018، تصريحات منسوبة إليها أنها لا تمانع العمل مع مخرجين إسرائيليين، وقالت إنها "تعمل فقط مع الدول المسموح بها بشكل رسمي".