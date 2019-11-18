حادث مأساوي... وفاة زوجين داخل غرفة مغلقة

تعرض زوجان لحادث مأساوي، انتهى بمصرعهما داخل غرفة مغلقة، في العاصمة الفرنسية باريس، بسبب انقطاع الكهرباء وتساقط الثلوج بكثافة على منطقتهم.

لقي الزوجان المسنان حتفهما نتيجة التسمم بأول أكسيد الكربون، حيث كانا يعيشان دون كهرباء بسبب تساقط الثلوج بكثافة، بحسب ما ذكرته صحيفة "الإمارات اليوم".

وقالت الصحيفة الإماراتية، إن محطة "فرانس إنفو" نقلت عن السلطات المحلية، أن الزوجين كانا لديهما مولد كهرباء يعمل في غرفة مغلقة.

وعثرت السلطات على الزوجين، وهما في السبعينيات من العمر، ميتين في منزلهما بمنطقة بوفوار دي مارك.

وتسبب تساقط الثلوج بكثافة في المنطقة، منذ مساء الخميس الماضي، في انقطاع الكهرباء عن العديد من الأسر.