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10:32 19 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019
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    الفنانة المصرية منى زكي في مهرجان الجونة السينمائي 2019

    منى زكي تكشف لأول مرة عن عمرها الحقيقي...فيديو

    © AFP 2019 / KARIM SAHIB
    منوعات
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    كشفت الفنانة المصرية منى زكي، لأول مرة عن عمرها الحقيقي، وذلك أثناء فيديو لها مع الإذاعية إنجي علي، داخل محطة إذاعة "نجوم إف إم".

    ونشرت الإذاعة فيديو، أثناء احتفال أعضاء برنامج "أسرار النجوم"، بعيد ميلاد منى زكي، وذلك بحضور بعض من الأصدقاء المقربات لها.

    وقالت منى: "على الرغم من أنها تنتمي هي وزوجها الفنان أحمد حلمي في نفس البرج، إلا أنهم مختلفين كثيرا عن بعضها البعض"، مشيرة إلى أن علم الأبراج لا يساوي بين المرأة والرجل، فبرج العقرب عند الرجل أشرس بكثير من عند المرأة.

    وأكدت منى زكي في الفيديو، أنها لا تهوى الاحتفال بعيد ميلادها، ولا تشعر بأي جديد في هذا اليوم، معقبة: "إحنا بنكبر سنة، فبنعديها وبننساها، وبالتالي ماحدش بيفرح أنه بيكبر، أنا السنة دي تميت الـ 42 سنة، لكن أنا جوا قلبي عندي 18 سنة". وتمنت، في عيد ميلادها الصحة والستر من الله، وأن يكون أولادها في أحسن حال دائما ويتمتعون بصحة جيدة.

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    الكلمات الدلالية:
    عيد ميلاد, أحمد حلمي, منى زكي
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