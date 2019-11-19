تركي آل الشيخ يقتحم عالم الدراما

أعلن تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، عن تحضيره لمسلسل جديد من فكرته، على أن يعرض خلال عام 2020.

وأوضح آل الشيخ، عبر صفحته على فيسبوك، أنه سيحاول إظهار المسلسل بشكل احترافي لمنافسة الأعمال العالمية.

وكتب تركي آل الشيخ: "أعمل على مسلسل فكرتي وسيناريو وحوار الأستاذ الكبير عمرو سمير عاطف"، مضيفا "إن شاء الله سيرى النور في ٢٠٢٠، أحاول فيه أن أظهر مسلسل عربي بشكل عالمي ينافس الأعمال والمسلسلات العالمية".

تركي آل الشيخ، أعلن أخيرا عن توجيه من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يقضي بتمديد موسم الرياض إلى أواخر يناير/كانون الثاني المقبل.

وكان من المفترض أن ينتهي الموسم، في 15 ديسمبر/كانون الأول المقبل، حيث شهدت فعالياته المختلفة إقبالا فاق السبعة ملايين زائر، بحسب آل الشيخ.