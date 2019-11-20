بعثة استكشافية أثرية روسية تحت الماء قبالة شواطئ طرطوس السورية

قال فيكتور ليبيدينسكي، رئيس قسم في جامعة سيفاستوبول الحكومية في شبه جزيرة القرم، إن علماء آثار القرم بدأوا بعثة استكشافية أثرية تحت الماء في سوريا.

وأكد ليبيدينسكي لوكالة "سبوتنيك": "لدينا فرصة فريدة لبدء الدراسة. لقد تم بالفعل إبرام اتفاق مع دائرة الآثار والمتاحف في وزارة الثقافة السورية لتنظيم مهمة أثرية، هذا مهم للغاية بالنسبة للعلم الروسي. هذه سابقة فريدة لمؤسسة التعليم العالي لتنظيم بعثات في الشرق الأوسط. آمل أن تكون هذه البداية لمشروع متعدد السنوات".

ووفقا له فإن العقد قد تم توقيعه لمدة ثلاث سنوات.

وأضاف: "بدأت الرحلة الاستكشافية بالفعل، لقد كنا في سوريا، ووضعنا خطة، واختيرت المعدات المناسبة لعملية الاستكشاف تحت الماء وتمت الموافقة عليها، وسيبدأ العمل في الأشهر المقبلة".

وبحسب ليبيدينسكي، فإن الرحلة الاستكشافية الأثرية ستجري على ساحل البحر المتوسط السوري في محافظة طرطوس.

وأكد أن جميع الأشياء التي سيتم العثور عليها، سيتم الاحتفاظ بها في متحف طرطوس، ولن يتم إخراجها من الأراضي السورية.