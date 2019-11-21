منصة تواصل اجتماعي تنافس "فيسبوك" وتحارب "الأخبار الكاذبة"

كشف مؤسس ويكيبيديا، جيمي ويلز، عدد مستخدمي منصة التواصل الاجتماعي الجديدة، التي أعلن تدشينها، في وقت سابق، مشيرا إلى أنه تجاوز 160 ألف مستخدم.

وفي 13 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، قالت صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية، إن مؤسس ويكيبيديا دشن، في هدوء، منصة تواصل اجتماعي جديدة تحمل اسم "دبليو تي دوت سوشيال"، تنافس مواقع التواصل الاجتماعي مثل "فيسبوك" و"تويتر"، وتعتمد على السماح للمستخدمين بمشاركة كم كبير من النصوص والصور والفيديوهات، في جميع التخصصات.

ولفتت "بي بي سي" إلى قول ويلز، إن المنصة الجديدة لن تبيع المعلومات المتعلقة بالمستخدمين، وسوف تعتمد على سخاء الممولين وليس على الإعلانات، مشيرا إلى أن مستخدمي المنصة الجدد يضافون إلى قائمة انتظار، ويطلب منهم دعوة أصدقائهم، أو اختيار الدفع مقابل الاشتراك.

وبحسب صحيفة "فاينانشال تايمز"، فإن المنصة الجديدة ستتيح لمستخدميها كشف الأخبار الكاذبة، ويمكن لمستخدميها تعديل العناوين المضللة، كما يمكن مشاهدة المقالات الإخبارية المتبادلة في جدول زمني، مع إبراز آخر المستجدات الإخبارية على رأس القائمة.

WT:Social, the new social networking site from Wikipedia co-founder Jimmy Wales, allows users to share links to articles and discuss them in a Facebook-style news feed https://t.co/Gz52GQD6gU — Financial Times (@FinancialTimes) November 14, 2019

ورغم تجاوز عدد مستخدميها الحاليين 160 ألف شخص، إلا أن مؤسس المنصة، يقول إن طموحه ليس 500 ألف ولا حتى 50 مليون بل 500 مليون، بحسب الصحيفة البريطانية.

وفي مقابلة سابقة مع الصحيفة البريطانية، يقول ويلز: "يبدو أن المضمون المنخفض الجودة هو الفائز الأكبر في منصات التواصل الاجتماعي الكبيرة، مشيرا إلى أنه بالنظر إلى نجاح تجارب مثل "نيويورك تايمز"، و"نتفلكس"، ونماذج أخرى، تطلب من المستخدم دفع اشتراك لها، فإنه يتوقع أن تحقق تجربته نجاحا بدعم جمهور يريد أن يدفع الاشتراك للحصول على محتوى له معنى.

Hmmm 33% growth in one day for https://t.co/I8xfkDVdU1 - this might work! — Jimmy Wales (@jimmy_wales) November 14, 2019

وتابع: "حان الوقت ليكون هناك منصة للمستخدمين، تخلو من الأخبار المزيفة، والمحتوى المضلل، الذي يتم جذب الناس إليه عن طريق الإثارة والخداع، فيما يطلق عليه "كليك بايت".

وتعد الأساليب، التي يريد مؤسس ويكيبيديا، التصدي لها، إحدى وسائل الترويج الدعائي للمحتوى الرقمي، على العديد من المنصات الكبرى، ويطلق عليها "كليك بايت"، وهو أسلوب استخدام الصورة والعنوان لجذب المستخدمين إلى محتوى، ربما لا يحمل ذات القدرة من الأهمية، التي يتم لفت انتباهه إليها.

Now, https://t.co/aHzu6tpX5O has just passed 80,000 members. We're about to send out a big email to everyone on the mailing list talking about a big push - I want to double that number by the end of the year. And I think we can double it faster than that. Will you help? — Jimmy Wales (@jimmy_wales) November 15, 2019

ويضيف جيمي ويلز: "المؤسسات الإخبارية تفعل ما بوسعها بالنسبة لصناعة المحتوى، لكنهم يواجهون أزمة في توزيع المحتوى الجيد، وسط بيئة مليئة بالمواد الأخرى، التي تحصل على مساحة أكبر من الترويج".

يذكر أن ويلز أنشأ منصة لمصادر أخبار الجمهور أطلق عليها "ويكيتريبيون" عام 2017 تهدف إلى اكتشاف الأخبار الكاذبة، لكن في أكتوبر/ تشرين الأول 2018، تخلت عن فريقها من الصحفيين المحترفين، بحسب "بي بي سي"، مشيرة إلى قول زو كيرنز، المستشارة في شؤون التواصل الاجتماعي: "نعتقد أن الشبكة يتعين عليها زيادة عدد مستخدميها بسرعة، لتثبت أنها بديل عن المنصات الكبرى"، مضيفة: "هناك حاجة لاستثمار المزيد من المال فيها".